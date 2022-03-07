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她在花園撿到黑色小毛球「翅膀像小強」：這是什麼蟲 釣出專業網友解答

聯合新聞網 / 綜合報導
這隻黑色毛茸茸的蟲蟲原來是「熊蜂」。 (圖/取自臉書社團)
這隻黑色毛茸茸的蟲蟲原來是「熊蜂」。 (圖/取自臉書社團)

有時候家中經常出現一些讓人喊不出名字、看到照片卻發現很眼熟的蟲蟲。日前有網友發現家中花園出現一隻沒見過的蜂類昆蟲，「翅膀看起來很像小強還整身毛茸茸」，詢問有沒有人知道這是什麼品種。

女網友「尹樂樂」6日在臉書社團「爆系知識家」貼文，表示日前自己在花園地上發現一隻奄奄一息的蜂類昆蟲，早上看到牠翻肚在地上晚上回家看到還在那邊，整身毛茸茸的「翅膀不討喜像小強」。因為該隻蜂類昆蟲看起來還是很虛弱，再加上這一兩天下雨，網友就將牠安置在家並餵食蜂蜜水，但依然很好奇這是什麼種類的蜂，希望有網友可以給解答

該則PO文貼出後，釣出網友回覆應該是「熊蜂」，一般是高山上才有的，授粉能力相當強，且性格溫和不會攻擊人，堪稱是「世界上最可愛的蜜蜂」，但是如果生氣起來叮人會很痛。有曾經撿到過熊蜂的網友說如果牠翅膀沒受傷應該就是飛累了或失溫，「讓牠休息一下就會自己飛走了」。

一名網友在家裡花園地上撿到一隻蜂，但不知道品種，發文求助網友們是否知道牠是什麼種類。 (圖/取自臉書社團)
一名網友在家裡花園地上撿到一隻蜂，但不知道品種，發文求助網友們是否知道牠是什麼種類。 (圖/取自臉書社團)

蜜蜂 蜂蜜 解答

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