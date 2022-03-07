飼育員抱剛出生女兒跟摯友大猩猩報喜 牠「秒起身溫柔凝視」感動千萬人

人與動物的情誼常常讓人相當動容。日前一部短片在網路上瘋傳，一名動物園的飼育員日前生下一名健康可愛的女嬰，想說帶女兒給照顧多年的大猩猩瞧瞧，結果大猩猩見到小寶寶後舉止相當溫柔，暖心的影片融化不少網友。

美國德州達拉斯動物園(Dallas Zoo)的飼育員芬德蕾(Mary Kate Findley)日前平安生下次女奧莉維亞(Olivia)，想說帶寶寶到動物園參觀，順便讓自己照顧4年多的20歲雄性大猩猩裘芭(Juba)瞧瞧自己第二位孩子。芬德蕾日前帶著家人走到裘芭的展示窗前，抱著女兒讓牠瞧瞧，沒想到裘芭顯得相當開心，慢慢低下頭來注視著眼前的小女嬰，肢體動作相當輕柔，彷彿人類小女嬰就是牠的孩子一樣。

芬德蕾全程目睹這一幕相當感動，就把影片上傳到社群網站與影音平台上，寫著「這是裘芭與奧莉維亞第一次見面，裘芭是我照顧了很久的夥伴，是我的摯友」，至今已吸引超過3200萬次觀看，百萬網友都為之觸動，紛紛留言表示「裘芭的眼神好溫柔」、「人與動物之間的友誼真是美好」、「和動物朋友分享喜悅，牠也能感受到」。

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