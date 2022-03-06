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他問為何讓寵物坐專屬推車？網解釋：安全又方便

聯合新聞網 / 綜合報導
有些飼主讓寵物乘坐專屬推車，讓網友質疑是否達到運動之效。圖片來源／ingimage
有些飼主讓寵物乘坐專屬推車，讓網友質疑是否達到運動之效。圖片來源／ingimage

就像嬰兒坐在嬰兒車裡，許多飼主選擇讓寵物乘坐專屬推車，使得寵物有毛小孩之稱。日前就有一位網友在PTT發文，認為遛狗就是要讓狗運動，因此十分納悶為何要讓寵物坐在推車裡，詢問眾人「遛狗還推嬰兒車在想什麼？」

原PO表示，遛狗就是就是要讓狗運動，然而他每次去公園，常常可見小型犬坐在推車裡，由主人在後面推，對於此舉是否達到運動之效，他感到十分懷疑。

文章底下不乏有附和的網友，「為了寶寶禮讓半天，結果是條狗難免有點火大，有時電梯因為這條狗多等幾分鐘」、「老狗能理解，問題常看到年輕的狗，這我完全不能理解」。

但有許多網友解釋是考量到安全與方便，「在馬路亂跑有點危險，也不是每個地方都有寬的人行道」、「這樣狗不會亂拉屎亂尿尿，其實體諒其他用路人沒錯」、「保護小狗，不然人多地上走會很危險」、「大眾交通就是要裝籃啊」；也有人是因寵物有特殊需求，「狗老了或者有傷走不動只能推車」、「其實看到用推車遛狗的大多都是老狗走不動了，又必須帶出來大小便」、「還沒結紮的話，母狗會被一些公狗撲過來」。

PTT 寵物

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