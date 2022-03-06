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2黑狗大白天對貓貓「上下其手」網笑：貓咪感覺放棄抵抗了
有網友分享一段有趣的影片，一個看似是華人居住的農村，有兩隻黑色的幼犬和一隻灰貓待在門口，黑狗立起上半身一前一後摟住貓咪不斷磨蹭，兩隻前腳在貓身上「上下其手」，看起來相當熱情。
而被包夾的灰貓直挺挺地站著，高高仰起頭像雕像一樣一動也不動，任由兩隻黑狗摸個不停，表情看不出是享受還是抗拒。
網友笑稱：「這就是所謂的3P嗎？」、「光天化日之下好害羞」、「我看反倒像喪屍侵襲人類的感覺」、「幸好狗狗年紀還小，不然好怕貓咪承受不住」、「扁臉貓果然好脾氣」、「看不出來貓咪是enjoy還是放棄抵抗了」。
性格迥異的貓和狗究竟能不能做朋友？這取決於貓咪的個性，通常貓較為膽小敏感，不了解狗狗的熱情奔放，會誤以為是威脅。通常幼貓比較能接受狗狗，如果能讓幼貓幼犬一起相處，就更容易讓貓接受和狗狗做朋友。
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