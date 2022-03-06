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幫毛孩子找個家 高市收容約800隻毛孩等待認養

中央社 / 高雄6日電

高雄市2處動物收容所目前收容約800隻毛孩子，等待民眾認養；高雄市動保處今年將舉辦多場認養會，也與寵物店合作推出「認養櫥窗」，希望幫毛孩子找到溫暖的家。

高雄市動保處每年都會舉辦認養活動，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消多場認養會，但還是幫助24隻毛小孩找到家。

高雄市動保處今年首場認養會昨天在家樂福成功店舉辦，挑選了6隻可愛的毛孩子到現場與民眾互動，當天有3隻毛小孩被認養成功。

動保處副處長段奇漢對中央社記者表示，高雄市在壽山、燕巢各有1處動物收容所，壽山收容所約可容納250隻毛孩、燕巢約可容納650隻，目前2處收容所已收容約800隻毛孩子，收容量接近飽和。

段奇漢說，動保處與家樂福、大潤發合作，今年將舉辦多場認養會，另高雄大遠百也主動平均1、2個月舉辦一次認養活動；此外，動保處今年也與約17家寵物店合作推出「認養櫥窗」，希望民眾踴躍認養，協助毛小孩找到「好歸宿」。

家樂福成功店表示，與動保處合作的公益認養會已邁入第6年，一起為超過200隻流浪動物找到家，家樂福也是寵物友善店家，致力打造寵物友善空間。

動保處表示，為了讓認養人確實了解飼養毛小孩所須負的責任，避免衝動性認養，動保處也提供了認養評估表，讓民眾先知道認養後會遇到的各種問題，也灌輸家長和孩子們飼主責任的重要性。

另外，活動現場提供認養的毛小孩，都已完成驅除體內外寄生蟲，施打完七合一疫苗及狂犬病疫苗，也會完成晶片植入及寵物登記，而幼犬年齡超過5個月後，動保處提供免費結紮。

今年後續在家樂福辦理的認養場次為3/26、9/17鼎山店；4/9、10/29五甲店；4/23、11/12愛河店；5/14楠梓店；6/11光華店；6/25、10/15鳳山店；7/9成功店；12/10新楠店；另鳳山大潤發5/28、8/13、11/26也有認養活動。

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