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捕捉埔里茭白筍田鱷魚未成 志工改採圍捕戰術

中央社 / 南投6日電

南投埔里鎮一處茭白筍田鱷魚出沒，農業處委託志工昨天前往田裡捕捉鱷魚無所獲，由於農民仍需採收茭白筍，志工們今天改採圍捕戰術，在茭白筍田放置蛇籠，盼能捉到鱷魚。

南投縣埔里鎮向善里一處茭白筍田日前傳出有鱷魚出沒，根據農民描述，鱷魚長度約70公分；南投縣政府農業處獲報，委託「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織的志工前往現場捕捉，昨天中午鱷魚曾現身做「日光浴」，不過當志工靠近要捕捉時，鱷魚警覺性高，立即逃入水中不見蹤影。

爬蟲動物救援組織王姓志工接受中央社記者電訪時說，茭白筍田水深及膝，筍葉茂密，且農民要採收茭白筍，現場負責捕捉的志工無法在田裡進行地毯式搜索，找到鱷魚有困難。

王姓志工指出，由於農民仍需在田裡工作，他們決定改採「圍捕戰術」，在茭白筍田裡放置蛇籠及圍籠圍捕鱷魚，也在茭白筍田周邊架設圍網，以免有民眾進入被鱷魚咬傷。

王姓志工說，他們在田裡放置蛇籠及圍籠後，早晚都會派人前往茭白筍田查看，如果還是捉不到鱷魚，恐怕要等農民採收茭白筍完畢後，將田裡的水放光，逼鱷魚現身。

鱷魚 農民 南投

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