薩摩耶被讚「這隻博美好漂亮」飼主自嘲：阿嬤養的巨無霸博美pro max啦
一名網友在臉書社團上PO出一張飼主牽著狗狗過馬路的照片，並且附註「這隻博美好漂亮」，其實照片中的狗狗品種是薩摩耶，並非博美，而網友看到PO文後也依樣畫葫蘆，紛紛PO出自家寵物並表示，這是我家老虎（實為虎斑）、高加索（實為黃金獵犬）等，而照片也釣出飼主本人，他打趣地表示，狗狗叫Ohya喔耶，歡迎大家來民生社區朝聖巨無霸博美pro max。
松山區健康路上，一群人牽著狗狗過馬路，狗狗雪白的毛色吸引停紅燈的機車騎士圍觀，有網友忍不住拍了一張照片PO上爆廢公社二館，並且附註「這隻博美好漂亮喔」，不料狗狗的品種實為薩摩耶，並非博美，貼文吸引許多網民在留言底下搞笑留言，PO出自己寵物，例如黃金獵犬說是「我家高加索」、虎斑米克斯說是「我家老虎」、哈士奇說是「我家小貓咪」、馬爾濟斯說是「我家藏獒」等，有趣又好笑的回覆模式讓這則貼文有近四千多個讚、一千多則留言。
而這則貼文也釣出照片狗與飼主本人，飼主表示，狗狗叫Ohya喔耶，並將此則貼文轉發到個人粉專，粉專有2600多人追蹤，飼主打趣地表示：是阿嬤養的博美啦～也歡迎大家來民生社區朝聖巨無霸博美pro max。
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