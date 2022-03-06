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飼主怒控「公園遛狗被阻」里長：公園非狗廁所 僅勸導不要上草皮排便

聯合新聞網 / 綜合報導
林姓里長在臉書分享中吉公園照。圖取自臉書
林姓里長在臉書分享中吉公園照。圖取自臉書

公園是休閒的好場所，不少飼主會帶寵物去散步解放。一名台北市的里長被民眾控訴他禁止狗進入公園也不能大小便，雙方爆發衝突，事後里長澄清並非不能進公園而是不要在草皮上便溺，這樣不好清理。

北市一名女飼主表示，她日前帶狗狗去北市中吉公園散步，遭林姓里長阻擋，不准她帶狗進入公園，也不能在草皮上大小便。飼主不滿認為，公園未貼禁止狗進入的標示，她也有隨手清理狗大便。她還指控里長只針對女性，對男飼主就不吭聲，而且現場也有幼童隨地便溺，里長卻說不要跟小孩計較，根本雙重標準。

林姓里長在臉書澄清，他並沒有禁止在公園遛狗，而是希望走在步道而非在草皮上，這樣志工方便清理，拔草時才不會碰觸到狗的排泄物。另外他表示沒有對男女飼主有差別待遇，當時有一韓籍男子也被他勸導，就把狗牽到步道上，最後他也表示沒有幼童在草地上小便。

里長還呼籲，公園是遛狗的地方但不是狗廁所，希望飼主用愛寵之心來愛公園，遛狗前希望讓狗在家先大完便再來，公園整潔需要大家共同維護，最後他再度強調「並非不能上草皮，是拜託勸導盡量不要上草皮排便」。

這起事件在網上引起正反兩派論戰，支持飼主的網友表示：「做公園還怕人家遛狗笑死」、「里長當公園他家開的喔」、「里長怕排泄物要不要也禁止野鳥入公園」。也有不少人幫里長說話：「根本很多飼主都不會清狗屎，支持寵物不上草皮」、「狗屎可以清，但狗尿就無法，所以還是髒」、「如果里長真的徒手拔草，非常有理由反對」。

一位網友在PTT表示，他之前路過這個中吉公園，發現這個公園維護得很不錯，種了很多櫻花樹，有時會固定看到一個阿伯在修剪樹木，後來才知道這位就是林姓里長。之前也曾看到里長在路上撿垃圾，也有拿高壓水柱清洗公園地板，感覺對環境維護相當重視。

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