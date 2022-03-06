快訊

高雄確診者旅遊團北上基隆 「988餐廳」匡列3人採檢

高雄女失戀涉嫌縱火燒衣服洩憤釀火警 消防緊急疏散74人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近距離觀賞鳥趁現在 竹市香山賞蟹步道變「賞鷗」熱點

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
賞蟹步道漲潮時，吸引保育類大杓鷸及其他候鳥停棲，成為香山濕地賞鳥熱區。圖／新竹市府提供
賞蟹步道漲潮時，吸引保育類大杓鷸及其他候鳥停棲，成為香山濕地賞鳥熱區。圖／新竹市府提供

新竹市香山濕地賞蟹步道作為北部賞蟹重要據點，因應漲潮步道關閉，反而吸引大批北返候鳥停棲歇腳，賞蟹步道變身「賞鷗」熱點，市府統計，該處共有黑尾鷗、大杓鷸、東方環頸鴴、黑面琵鷺、白琵鷺、大白鷺、小白鷺等十餘種鳥類，民眾可趁好天氣賞鳥看潮、近距離捕捉候鳥停棲身影。

新竹市長林智堅表示，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，過去在國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，記錄鳥種約500多種。

近年來市府致力還原香山濕地棲地，清除人為種植紅樹林400多公頃，復育魚蝦蟹貝類豐富，吸引許多候鳥飛來度冬，並設置沿岸環境教育及服務設施金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。

產業發展處指出，近期造訪賞蟹步道的黑尾鷗，是東亞遷徙線上的長嘴海鷗，多在俄羅斯和日本繁殖，渡冬才會飛抵臺灣，成鳥翅膀程黑色、嘴喙尖端黑紅相間，喜歡成群飛翔及停棲，還有大杓鷸、中杓鷸、赤足鷸、鐵嘴鴴、東方環頸鴴、黑面琵鷺、白琵鷺、大白鷺、小白鷺；另在金城湖水域可見尖尾鴨、琵嘴鴨、翻石鷸、灰斑鴴、小水鴨、反嘴鴴、赤頸鴨等候鳥。

產發處指出，今年已觀察到「國際明星鳥」3隻白琵鷺及6隻黑面琵鷺在香山濕地度冬，香山濕地紅樹林清除後，少了林木阻擋，提供遊客開闊的視野，邀民眾趁好天氣到訪香山濕地賞蟹步道、金城湖，不僅能欣賞蟹類，漲潮時還能近距離捕捉大批候鳥停棲身影，順道欣賞絕美日落。

赤足鷸成群停棲在賞蟹步道週邊。圖／新竹市府提供
赤足鷸成群停棲在賞蟹步道週邊。圖／新竹市府提供
金城湖今年迎來水鴨鳥況。圖／新竹市府提供
金城湖今年迎來水鴨鳥況。圖／新竹市府提供
黑面琵鷺及白琵鷺在香山濕地度冬。圖／新竹市府提供
黑面琵鷺及白琵鷺在香山濕地度冬。圖／新竹市府提供

濕地 黑面琵鷺 新竹

延伸閱讀

聲援烏克蘭 竹市百年迎曦門、台電活動中心亮藍、黃光

竹市水田人行天橋使用率低 22日起試辦封橋1個月

竹市民防總隊義警大隊長辭世 許重仁接任今就職布達

竹市青草湖步道飽覽無敵湖景 天鵝船、SUP將接力回歸

相關新聞

飼主怒控「公園遛狗被阻」里長：公園非狗廁所 僅勸導不要上草皮排便

公園是休閒的好場所，不少飼主會帶寵物去散步解放。一名台北市的里長被民眾控訴他禁止狗進入公園也不能大小便，雙方爆發衝突，事後里長澄清並非不能進公園而是不要在草皮上便溺，這樣不好清理。

近距離觀賞鳥趁現在 竹市香山賞蟹步道變「賞鷗」熱點

新竹市香山濕地賞蟹步道作為北部賞蟹重要據點，因應漲潮步道關閉，反而吸引大批北返候鳥停棲歇腳，賞蟹步道變身「賞鷗」熱點，市...

主人每日「立狗挑戰」成風潮！巴哥「沒骨頭秒躺」畫面超療癒

不想努力了嗎？那就像這隻狗狗一樣隨遇而安地躺下吧。國外有一隻13歲的巴哥犬－「麵條」（Noodle），由其飼主喬納森（Jonathan）經營的TikTok帳戶至今已經累積4百多萬粉絲，以牠為靈感發起的「沒骨頭的一天」（No Bones Days）也在網路上成為風潮。

狗狗英雄！黃金獵犬掉入冰層洞裡受困 路過拉布拉多「神救援」

幸好有你！美國最近發生了一件驚險又感人的故事，是關於一隻落水的黃金獵犬與一隻見義勇為的拉布拉多！斯特里特動物收容所（Streator ACO）近日就在臉書分享一則「狗救狗」的消息，地點位在伊利諾伊州的一處公園，某天一隻巧克力色的拉不拉多「Wrigley」發現黃金獵犬「Macy」掉進一個大水坑裡，於是趕快回去請求主人支援，主人也立馬聯絡消防隊來拯救受難的Macy。

20隻埃及聖䴉入侵 花蓮搜捕清零

花蓮縣境內再度出現強勢外來種埃及聖䴉。花蓮林管處228連假期間接獲民眾通報，立即展開追蹤，發現一群約20隻，在玉里鎮農田...

南投埔里茭白筍田鱷魚現蹤 抓捕失敗

南投埔里鎮向善里赤崁下眉溪堤防旁茭白筍田有鱷魚出沒，「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織人員前晚進駐後搜尋無果，昨天中午當場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。