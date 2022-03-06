近距離觀賞鳥趁現在 竹市香山賞蟹步道變「賞鷗」熱點
新竹市香山濕地賞蟹步道作為北部賞蟹重要據點，因應漲潮步道關閉，反而吸引大批北返候鳥停棲歇腳，賞蟹步道變身「賞鷗」熱點，市府統計，該處共有黑尾鷗、大杓鷸、東方環頸鴴、黑面琵鷺、白琵鷺、大白鷺、小白鷺等十餘種鳥類，民眾可趁好天氣賞鳥看潮、近距離捕捉候鳥停棲身影。
新竹市長林智堅表示，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，過去在國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，記錄鳥種約500多種。
近年來市府致力還原香山濕地棲地，清除人為種植紅樹林400多公頃，復育魚蝦蟹貝類豐富，吸引許多候鳥飛來度冬，並設置沿岸環境教育及服務設施金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。
產業發展處指出，近期造訪賞蟹步道的黑尾鷗，是東亞遷徙線上的長嘴海鷗，多在俄羅斯和日本繁殖，渡冬才會飛抵臺灣，成鳥翅膀程黑色、嘴喙尖端黑紅相間，喜歡成群飛翔及停棲，還有大杓鷸、中杓鷸、赤足鷸、鐵嘴鴴、東方環頸鴴、黑面琵鷺、白琵鷺、大白鷺、小白鷺；另在金城湖水域可見尖尾鴨、琵嘴鴨、翻石鷸、灰斑鴴、小水鴨、反嘴鴴、赤頸鴨等候鳥。
產發處指出，今年已觀察到「國際明星鳥」3隻白琵鷺及6隻黑面琵鷺在香山濕地度冬，香山濕地紅樹林清除後，少了林木阻擋，提供遊客開闊的視野，邀民眾趁好天氣到訪香山濕地賞蟹步道、金城湖，不僅能欣賞蟹類，漲潮時還能近距離捕捉大批候鳥停棲身影，順道欣賞絕美日落。
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