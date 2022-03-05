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鱷魚在茭白筍田內曬「日光浴」 見人靠近逃竄捕捉未成功

中央社 / 南投5日電
南投埔里鎮向善里一處茭白筍田傳出有鱷魚出沒，南投縣府農業處委託捕捉志工，今天中午發現1隻長約70公分鱷魚在做「日光浴」，但捕捉未成。圖／中央社（民眾提供）
南投埔里鎮向善里一處茭白筍田傳出有鱷魚出沒，南投縣府農業處委託捕捉志工，今天中午發現1隻長約70公分鱷魚在做「日光浴」，但捕捉未成。圖／中央社（民眾提供）

南投埔里鎮向善里一處茭白筍田傳出有鱷魚出沒，南投縣府農業處委託捕捉志工，今天中午發現1隻長約70公分鱷魚在做「日光浴」，但鱷魚警覺性高，志工一靠近就立即逃竄，捕捉未成。

南投縣埔里鎮茭白筍田昨天傳出有鱷魚出沒，1名網友在地方社群發文說：「我媽說茭白筍田有鱷魚」，這則發文引起網友熱烈討論，南投縣政府農業處證實有鱷魚出沒，並請「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織協助捉鱷魚。

爬蟲動物救援組織王姓志工今天接受中央社記者電訪時說，負責捕捉的志工抵達現場發現，茭白筍田與路面落差2公尺以上，鱷魚不太可能上岸，不過昨晚因視線不佳找不到鱷魚，上午人員又出動捕捉。

王姓志工指出，從網友提供照片研判，茭白筍田裡的鱷魚還算小隻，以田裡小魚和青蛙作為食物，吃飽後會爬上茭白筍葉曬太陽，有志工中午曾發現鱷魚出現做「日光浴」，不過鱷魚警覺性高，他們一靠近捕捉，鱷魚就躲起來。

王姓志工說，田裡可能有2隻鱷魚，由於農民要下田採收茭白筍，他們只能在農民工作以外區域搜尋，同時保護農民不被咬傷，不過因茭白筍田水深及膝，茭白筍葉又長得茂密，搜尋工作有困難，可能要等到茭白筍全採收完畢，將田裡的水放空逼鱷魚現蹤。

黃姓農民接受媒體聯訪時說，茭白筍田出現鱷魚後，附近會吃茭白筍的野生動物可能也被鱷魚嚇跑，茭白筍收成也增加，他反而要謝謝鱷魚。

南投縣政府農業處長陳瑞慶接受媒體聯訪說，目前無法確定鱷魚從何而來，不過仍呼籲民眾不要隨意棄養寵物，也不要前往圍觀捕捉鱷魚作業。

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