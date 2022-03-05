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年輕關到老…米克斯貓待收容所1725天 還有40隻全超過1千天

聯合新聞網 / 綜合報導
全台共有41隻貓咪，在收容所待了1000天以上，至今仍未找到有緣人。示意圖／Ingimage
全台共有41隻貓咪，在收容所待了1000天以上，至今仍未找到有緣人。示意圖／Ingimage

1725天可以做什麼事？根據全國推廣動物認領養平台資訊，目前待認養貓咪共有469隻，包含41隻已經待了1000天以上。其中更有一隻米克斯已經待了1725天，將近5年仍沒找到一個溫暖的家。

先前曾有熱心網友為了一隻在收容所待了1400多天的橘貓發文，「當初牠如果是隻小貓，應該很快就被領回家了」。而或許是命運的捉弄，牠被收容在相對偏遠的大潭藻礁旁，橘貓超過4年的貓生都待在桃園市動物保護教育園區，時至今日仍等待認養

網友曾為這隻橘貓發文，至今仍待在桃園市動物保護教育園區。圖擷自全國推廣動物認領養平台
網友曾為這隻橘貓發文，至今仍待在桃園市動物保護教育園區。圖擷自全國推廣動物認領養平台

然而進到全國推廣動物認領養平台一查，發現被收容超過1000天的累積達41隻貓。其中最久的是1725天的白貓，以及1692天的三花1515天的虎斑。有網友無奈表示，人被關著或許有懲罰、嚇阻意義，「但這些已經被關去1/4、1/3壽命的貓，他們到底是作錯了什麼？」

由左至右分別是被收容1725天的白貓、1692天的三花、1515天的虎斑。圖擷自全國推廣動物認領養平台
由左至右分別是被收容1725天的白貓、1692天的三花、1515天的虎斑。圖擷自全國推廣動物認領養平台

眾多貓奴也曬出自己從收容所認養的貓咪，認為成貓穩定好養，不會亂抓或亂咬，相當推薦給新手貓奴。貓咪親不親人則與個性有關，並不用執著一定得從幼貓養起，紛紛建議想養貓的人可以多去收容所看看。

除了469隻貓咪待認養，根據網頁資料顯示，另有多達5707隻狗狗，以及1隻豬也正等待有緣人。亦有人感嘆想認養黃金獵犬的人多到要抽籤，收容所的米克斯卻乏人問津，品種差異似乎造就不同命運。

嘉義縣家畜所沒入14隻黃金獵犬，逾千人搶當新主人。記者魯永明／翻攝
嘉義縣家畜所沒入14隻黃金獵犬，逾千人搶當新主人。記者魯永明／翻攝

認養 貓咪 貓奴 大潭藻礁 動物收容所

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