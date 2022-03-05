年輕關到老…米克斯貓待收容所1725天 還有40隻全超過1千天
1725天可以做什麼事？根據全國推廣動物認領養平台資訊，目前待認養的貓咪共有469隻，包含41隻已經待了1000天以上。其中更有一隻米克斯已經待了1725天，將近5年仍沒找到一個溫暖的家。
先前曾有熱心網友為了一隻在收容所待了1400多天的橘貓發文，「當初牠如果是隻小貓，應該很快就被領回家了」。而或許是命運的捉弄，牠被收容在相對偏遠的大潭藻礁旁，橘貓超過4年的貓生都待在桃園市動物保護教育園區，時至今日仍等待認養。
然而進到全國推廣動物認領養平台一查，發現被收容超過1000天的累積達41隻貓。其中最久的是1725天的白貓，以及1692天的三花、1515天的虎斑等。有網友無奈表示，人被關著或許有懲罰、嚇阻意義，「但這些已經被關去1/4、1/3壽命的貓，他們到底是作錯了什麼？」
眾多貓奴也曬出自己從收容所認養的貓咪，認為成貓穩定好養，不會亂抓或亂咬，相當推薦給新手貓奴。貓咪親不親人則與個性有關，並不用執著一定得從幼貓養起，紛紛建議想養貓的人可以多去收容所看看。
除了469隻貓咪待認養，根據網頁資料顯示，另有多達5707隻狗狗，以及1隻豬也正等待有緣人。亦有人感嘆想認養黃金獵犬的人多到要抽籤，收容所的米克斯卻乏人問津，品種差異似乎造就不同命運。
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