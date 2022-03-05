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母女怕毛孩禁家教師餵浪貓 網共賞奇文：貓狗都比恐龍友善

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽抱怨家教老師餵浪貓相當不衛生，沒有顧慮到他人感受。示意圖／Ingimage
一名媽媽抱怨家教老師餵浪貓相當不衛生，沒有顧慮到他人感受。示意圖／Ingimage

有媽媽在臉書社團抱怨家教老師會在家門口擺飼料餵浪貓，這個舉動卻讓怕貓的她及女兒呈現崩潰狀態。她向老師反應這種「不衛生」的行為，卻得到浪貓很可憐，沒有辦法不餵的答覆，並示意母女倆可以找別家補習班。原PO分享這段經驗原本想取暖，卻遭到網友一面倒砲轟。

該名媽媽表示，女兒多年來每周都會去家教老師的住處補習。而最近對方養了一條狗，原本怕狗的母女便希望老師能在上課時把狗關起來，對方也允諾照辦。不料某天前去補習發現門口擺了飼料，一問之下才知道老師也會餵浪貓。「接女兒時剛好遇到浪貓，我們母女倆都呈現崩潰狀態」。

一名媽媽抱怨家教老師餵浪貓相當不衛生，沒有顧慮到他人感受。示意圖／Ingimage
一名媽媽抱怨家教老師餵浪貓相當不衛生，沒有顧慮到他人感受。示意圖／Ingimage

媽媽決定不再忍受，向老師反應卻換得「沒辦法不餵、浪貓很可憐」等說法，甚至被他建議可以改找別人補習。原PO直指對方相當自私，「想養什麼就養什麼，也不在乎別人是不是覺得不衛生，或是不是會害怕動物」。

不料這番言論卻遭到網友群起砲轟，「這是反串還是認真」「老師想養甚麼動物，還要經過你同意」「不要造成人家困擾還要情勒別人」「貓貓狗狗比恐龍友善多了」「有沒有想過是老師想換學生」「刷新我對自私的定義」。

許多人表示若真的難以接受貓狗，不如換家補習班放過彼此。「快換老師，放過他吧」「老師都表明不賺妳的錢了」「人家都叫妳別去了，妳還在糾結什麼？」

補習 家教 流浪動物 貓咪

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