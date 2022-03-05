烏克蘭難民「蓋黃阿瑪棉被」掀熱議 狸貓：希望貓貓能溫暖他們

俄烏戰爭來到第10天，砲火至今未歇，大量平民被迫離開家園。有網友在外國人的IG上，發現一名烏克蘭民眾蓋著「黃阿瑪的後宮生活」貓貓棉被。這熟悉的畫面曝光後，引起不少台灣網友熱議，狸貓與志銘也現身回應。

一名網友在IG限動看到烏克蘭人民到基輔地鐵避難的畫面，身上蓋的棉被卻意外吸引他的目光，定睛一看確認就是台灣寵物Youtuber頻道「黃阿瑪的後宮生活」被被。不過狸貓本人看到這個畫面，也摸不著頭緒「為什麼烏克蘭有這個被子」，只願和平早日到來，貓貓可以溫暖他們。

原PO推測該名少女被迫離開家園仍想帶著這條棉被，象徵著陪伴以及可以給他溫暖，「是一件很正面的事」。然而志銘卻開心不起來，僅表示「想到就好難過」。

這個畫面其實出自紐約時報的IG影片，37秒的片段紀錄下烏克蘭民眾躲在基輔地鐵避難的模樣。一名烏克蘭民眾向鏡頭哽咽地說，「希望暴力和殘酷的行為可以快點結束」。

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