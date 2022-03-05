黑熊黑皮、波比慶生 壽山動物園特製水果蛋糕

高雄市壽山動物園被網友戲稱「工讀生」的台灣黑熊波比和哥哥黑皮今年3月分別滿18歲和20歲，動物園在波比生日當天製作專屬水果蛋糕為兄弟慶生，兄弟倆吃得不亦樂乎。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，「黑皮」生於2002年3月12日、「波比」是2004年3月5日出生，已算中壯年。波比之前被拍到站立、打坐等擬人姿勢，被網友戲稱是「工讀生」，是動物園裡的明星。

動物園以凝凍和冰塊鑲入水果，製成千層蛋糕形狀為兄弟慶生，並將黑熊家布置成派對現場，慶賀「黑皮波比day」。平常不管食物藏得多隱密都可靠嗅覺找出位置的黑皮，使出熊掌威力，挖出藏在冰山內的水果，搭配清涼脆冰一起咀嚼；懂吃的波比也爬上平台，大口咬果凍，還趁空檔找鏡頭。

動物園說，上次健康檢查時，黑皮和波比體重分別約120到130公斤，都在標準值內；為維持兄弟體態，保育員精心調配每日餐點份量，希望開園後黑皮和波比能在自家伸展台上，以完美身型迎接民眾。

根據動物園資料，園內還另飼養2隻黑熊，其中「平平」出生於2000年，2018年從民間機構到壽山，曾展現拉筋萌樣，讓熊粉驚豔；同樣來自民間的「瑪莉」2020年到壽山，但之前飼主未建檔，難得知確切年齡，從牙齒及體態判斷約30多歲「老奶奶」，最喜歡慵懶躺在鋪滿樹葉的地上。

動物園說，台灣黑熊是瀕臨絕種保育類野生動物，頭闊而圓，全身披黑色粗毛，胸前白色V形是正字標記。山區是台灣黑熊活動範圍，在野外遇到最好應對方法是不任意接觸或餵食。如果遇受傷個體，可即時打1999向地方政府通報或由行政院農業委員會林務局林區管理處協助。

高雄壽山動物園的台灣黑熊「波比」，是人氣明星。記者謝梅芬／翻攝

商品推薦