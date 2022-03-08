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倒數完畢後扔下20層樓…4名未成年屁孩虐死小狗遭舉報懲罰

聯合新聞網 / 綜合報導
四名未成年孩子在路邊撿到幼狗，並在20樓將其丟下。圖／翻攝自騰訊網
四名未成年孩子在路邊撿到幼狗，並在20樓將其丟下。圖／翻攝自騰訊網

山西臨汾流傳一段影片，2月22日四名未成年學生在20樓高樓嬉戲，窗戶邊是一隻小狗，只見小狗戰戰兢兢地站在窗戶邊，僅一根細繩綁住小狗，隨著學生嘻笑聲，在倒數的最後一秒，學生拎著小狗扔下，小狗當場墜亡，影片被網友舉報，警方已對四名未成年做出行政處罰，據霍州市警情通報，這四名學生年紀約14~17歲。

據中國媒體報導，四名未成年孩子在路邊撿到幼狗，並找來一條繩子拴住牠，一群人嘻笑打鬧地來到高樓層住宅，並把狗狗放在窗外，小狗僅能用後腿站在窗邊，在孩童的倒數結束後被扔下樓去，小狗當場死亡，有網友看到此虐狗影片，向警方報案。

四名未成年孩子在路邊撿到幼狗，並在20樓將其丟下。圖／翻攝自騰訊網
四名未成年孩子在路邊撿到幼狗，並在20樓將其丟下。圖／翻攝自騰訊網

霍州市公安局接獲通報，調查四名未成年孩子，最大的17歲、最小的13歲，已對已滿14歲、未滿18歲的三人做出行政處罰；未滿14歲的一人則令其監護人嚴加管教，教育部門也介入，四名學生所在學校也做出批評教育，並組成專班針對學生進行心理輔導。

霍州市公安局景情通報。圖／翻攝自霍州市公安局微博
霍州市公安局景情通報。圖／翻攝自霍州市公安局微博

虐狗 狗狗 未成年

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