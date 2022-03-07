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浪貓「當街搶劫」狂翻外送箱找食物 外送員笑：橘色的我養不起

聯合新聞網 / 綜合報導
不要小看橘貓對食物的執著。圖／翻攝自臉書社團
不要小看橘貓對食物的執著。圖／翻攝自臉書社團

半路遇到可愛的喵星人強盜該怎麼辦，有網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》中分享自己跑單跑到一半，遇到橘貓打劫的影片，影片中圓滾滾的橘貓正在翻找熊貓的外送箱，而外送員在旁邊軟性相勸，「我還在上班唉～兄弟」，橘貓看見箱子內空空如也，索性一屁股坐在機車墊上討蹭蹭。

不要小看橘貓對食物的執著！一隻可愛的橘貓趁外送員不注意時翻找外送箱，聰明的牠知道箱子內通常會有食物，而外送員回來牽車時恰巧發現這一幕，橘貓也不搭理他，逕自的探頭翻找外送箱，可惜裡面空空如也，外送員看到如此霸道的喵星人，在旁直呼：「我還在上班唉～兄弟，還是你要跟我一起跑單？」橘貓看著外送員，既然蹭吃蹭不到，索性坐在機車店上任外送員撫摸，可愛又親人的模樣融化許多人。

面對如此親人的浪浪，網友敲碗說快收編，而原PO則回應橘色的我養不起，也有其他外送員回應，還好你不是遇到猴子打劫，之前去送中山大學，猴子直接搶光包裡的東西。

外送員 貓咪 強盜

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