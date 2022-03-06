高雄的鳥集體吃瀉藥？車主哀號只是吃頓飯「黑車直接洗白」
網友在臉書社團爆廢公社po文，表示自己只是吃一頓飯的時間，沒想到愛車卻布滿了鳥屎，只見照片中的黑色轎車擋風玻璃、引擎蓋上全是一點一點的白色鳥屎，數量多到讓車主懷疑高雄的鳥是不是吃了瀉藥，網友笑說：「隔著螢幕都聞得到屎味」、「千萬別停樹下，直接變鳥公廁」。
難不成是下雪了嗎？原來是交阿賽（鳥屎），車主表示自己只是吃個飯，才一頓飯的時間車子就面目全非，只見車子外殼上布滿白色鳥屎，讓他欲哭無淚，數量驚人讓他懷疑高雄的鳥是集體吃瀉藥了嗎？看著愛車變成這副模樣，讓車主又氣又無奈，而照片中後方剛好是加油站，網友笑說是加油站的工讀生啦，要你去洗車。
不少網友也分享自己「屎從天降」的驚喜，只能安慰自己是好運降臨，也有網友歸納出容易降屎的要素，包括有遮蔭處如大榕樹下、傍晚時分、黑色的物體，當這三件要素齊全時就可以獲得一台全白的車子。
最近夯什麼
▪ 比特犬索爾到台北新家了！主人抱睡溫馨畫面網喊「謝謝你們」
▪ 烏克蘭難民「蓋黃阿瑪棉被」掀熱議 狸貓：希望貓貓能溫暖他們
▪ 303停電「製氧機停擺」重病兔寶離世 他自責：衝去買氧氣瓶來不及救
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言