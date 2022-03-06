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高雄的鳥集體吃瀉藥？車主哀號只是吃頓飯「黑車直接洗白」

聯合新聞網 / 綜合報導
黑色轎車布滿白色鳥屎。圖／翻攝自臉書社團
黑色轎車布滿白色鳥屎。圖／翻攝自臉書社團

網友在臉書社團爆廢公社po文，表示自己只是吃一頓飯的時間，沒想到愛車卻布滿了鳥屎，只見照片中的黑色轎車擋風玻璃、引擎蓋上全是一點一點的白色鳥屎，數量多到讓車主懷疑高雄的鳥是不是吃了瀉藥，網友笑說：「隔著螢幕都聞得到屎味」、「千萬別停樹下，直接變鳥公廁」。

難不成是下雪了嗎？原來是交阿賽（鳥屎），車主表示自己只是吃個飯，才一頓飯的時間車子就面目全非，只見車子外殼上布滿白色鳥屎，讓他欲哭無淚，數量驚人讓他懷疑高雄的鳥是集體吃瀉藥了嗎？看著愛車變成這副模樣，讓車主又氣又無奈，而照片中後方剛好是加油站，網友笑說是加油站的工讀生啦，要你去洗車。

不少網友也分享自己「屎從天降」的驚喜，只能安慰自己是好運降臨，也有網友歸納出容易降屎的要素，包括有遮蔭處如大榕樹下、傍晚時分、黑色的物體，當這三件要素齊全時就可以獲得一台全白的車子。

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