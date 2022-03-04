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高雄漁船誤捕保育類欖蠵龜 海巡送海生館安置

中央社 / 高雄4日電

高雄一艘漁船3日上午外海作業時不慎誤捕1隻活體海龜，無明顯外傷、滿有活力，經確認為1級保育類欖蠵龜。海巡署接獲蔡姓船長通報，隨即協助送海生館安置。

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天發布新聞稿指出，蚵子寮漁港安檢所3日上午11時許接獲進港漁船蔡姓船長通報，在彌陀西方3浬作業誤捕1隻活體海龜。隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協助處裡。

海巡人員諮詢國立成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心教授王浩文，確認遭誤捕的海龜是1級保育類欖蠵龜，背甲長62公分、背甲寬66公分。

第一一岸巡隊表示，遭誤捕的欖蠵龜上岸時很有活力，沒有明顯外傷，海巡人員將牠暫時安置大水桶內，並以濕毛巾覆蓋海龜眼睛和背甲加以保濕，當天下午由海生館委託海琉生態藝術工作室協助帶回安置。

依海保署網站資訊，包括綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜是台灣海域可見到的5種海龜，均屬第1級瀕臨絕種保育類海洋野生動物，受野生動物保育法相關法令保護。

海巡署 海龜

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