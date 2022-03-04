奴才跟風玩「衛生紙挑戰」 貓皇不賞臉靠Bug一秒繞過高牆
在貓奴之間相當流行一種叫做「衛生紙挑戰」的遊戲，用衛生紙或杯子等物堆起一道牆，測試家裡的貓皇能跳得多高。日本一名貓奴實際挑戰後，卻發現貓咪的反應出乎他意料，影片曝光讓網友驚嘆貓咪超睿智。
日本一隻貓咪丸尾(まるお)，某日被飼主挖來參與衛生紙挑戰，不過這次用的是一層層紙杯。丸尾原本待在貓跳台的空間相當舒適，後來為了滿足主人的任性想法才勉強起身。飼主原以為貓咪即將進行第一次挑戰，沒想到牠卻走得離杯子牆越來越近，絲毫沒有想要助跑的跡象。
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這時滿心期待的飼主卻等到令他傻眼的一幕，丸尾就這樣從難度最低的，最矮的地方直接跨出牆外。不過遊戲並沒有明文規定必須從最高的地方跳過，丸尾沒弄倒任何一個紙杯並成功通行，廣義來說似乎也完成了這個衛生紙挑戰。
貓咪沒有跳起來，紙杯也沒倒，這樣的結局讓飼主跌破眼鏡。網友也讚嘆這隻貓咪超懂得觀察情況，就連人類也不曾想過有這種漏洞可鑽。如今在各大社群網站仍有貓奴持續進行這項挑戰，你(的貓)也躍躍欲試了嗎？
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