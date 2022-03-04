爸爸帶小白喵回家 橘貓哥哥保護慾爆棚「熊抱妹妹入懷裡」：我來照顧牠

有時候家中已經養過一隻貓的家庭再度迎來新成員時，原先的貓咪可能會吃醋或是跟新來的貓咪有點小衝突，但這隻橘貓跟其他貓咪很不一樣。最近有幾張可愛的照片在網路上瘋傳，一名飼主帶回了新領養的白色小貓，本來以為家中的橘貓會吃醋，結果橘貓反而很有愛的緊緊抱住白貓妹妹，畫面相當溫馨。

網友「みぃこ」在推特貼出幾張照片，家中飼養著4隻貓咪，其中一隻橘貓叫「小夏(なつ)」。有一天飼主帶回一隻可愛的母幼貓名叫「小春(こはる)」，全身雪白的牠目前還是個不到一個月大的小貓，小夏看到可愛的貓妹妹就立刻湊過來，非常有愛的緊緊抱住小春，十足展現了哥哥的成熟模樣。

其實這幾張照片早在2016年４月貼出時就已經爆紅，最近又再度出現在各大網路論壇及社群網站上，許多網友都被小夏跟小春這對貓兄妹的互動融化，網友留言表示「貓哥哥保護慾爆棚欸」、「小夏真是體貼的哥哥」、「小夏看起來就像在說『我會好好照顧妹妹的』樣子」、「這互動太有愛了吧」。

許多網友紛紛敲碗求小夏與小春這對有愛兄妹的近況，可惜的是小春其實只是當時暫住在小夏家裡的中途幼貓，經過小夏的飼主一段時間的撫養後，小春最終還是交給了牠的領養者，不過小夏與小春的短暫兄妹情還是被鏡頭永遠的保存下來，成為一段佳話。

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