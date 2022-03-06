基因最像狼的竟不是哈士奇！研究揭密：是「固執萌」的柴犬
一般都說，狼是狗的祖先，經馴化之後變成人類最親近的朋友。而有一項研究結果可能會讓大家相當驚訝，最像狼的狗狗，竟然不是哈士奇或是牧羊犬等大型狗，而是在狗界以「固執萌」出了名的柴犬！
科學家曾經針對85種狗狗的基因進行比對，發現血統上與狼差距最小的品種，竟然是柴犬，第二名則是鬆獅犬，再來是與柴柴外型相似的秋田犬、阿拉斯加雪橇犬、貝生吉犬、沙皮狗，而一般人認為模樣與狼最接近的哈士奇，則位於第七名。另外，名稱看起來與狼非常有關係的「德國狼犬」，DNA其實更加偏向獒犬。
排除大眾認知裡的灰狼，仔細對比已經滅絕的日本狼標本，會發現體型和毛色的確都跟柴犬非常相似。而且柴柴是非常古老的犬種，在過去也被培育為狩獵犬，或許從這些角度思考就沒那麼令人意外了。
而知名冷知識社群怪奇事物所也曾經發文幽默表示「柴狼虎豹」不是說假的，許多網友看完也紛紛在下方留言說「好驚訝竟然不是哈士奇」，甚至分享自家柴犬的各種照片表示：「難怪柴柴那麼固執」認為家中的柴柴那麼難搞，原來是有原因的呢。
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