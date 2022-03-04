303大停電「製氧機停擺」重病兔寶離世 他自責：衝去買氧氣瓶來不及救

昨（3）日全台無預警大停電，興達電廠停擺，造成全台549萬用戶停電，嚴重影響民生和工商業營運。有網友在PTT八卦版發文，指出因為昨天無預警停電，導致自己仰賴製氧機呼吸的兔子就這樣去世，讓不少網友淚崩。

一名網友在PTT八卦版發文，說因為停電的關係魚缸沒有在打氧，回家魚都快死了不知道該怎麼辦，結果引來一位飼養兔兔的另一名網友難過回文，該網友表示因為早上9點停電太過措手不及，就算是衝去最近的醫療器材店買氧氣瓶還是趕不上，因為腫瘤擴散到肺部，原本仰賴製氧機呼吸的兔寶「樂樂」因此不幸身亡，「早上起來我們家整個手忙腳亂，後來才想起來其實只要用逃生指示燈的插座就好，但來不及了」。

該文貼出後吸引不少網友留言，許多網友不捨樂樂的離開，留言表示「純推不下，看了很難過」、「樂樂RIP，原po節哀」、「兔兔有你這麼棒的主人也值得了」、「兔兔去當天使了」、「你肯租氧氣機表示你很愛那隻兔子，他也很幸福」、「兔兔解脫了，一路好走」。

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