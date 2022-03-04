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比特犬索爾到台北新家了！主人抱睡溫馨畫面網喊「謝謝你們」

聯合新聞網 / 綜合報導
比特犬索爾搭車到達新家，和主人溫馨抱睡。圖擷自社團法人台灣愛狗人協會
比特犬索爾搭車到達新家，和主人溫馨抱睡。圖擷自社團法人台灣愛狗人協會

數度登上新聞版面的比特犬索爾，最終幸運地趕在「禁養大限」前成功送養，在昨(3)日順利到了新家。台灣愛狗人協會分享索爾和新主人的互動情形，無論玩耍或是睡覺，重獲新生的索爾都流露出滿滿幸福感。

「我們幫你找到家了！」社團法人台灣愛狗人協會於臉書貼出一組照片，分別記錄著比特犬索爾從收容所出發前洗香香、搭車，以及最後順利抵達新家的畫面。從圖中可以看到索爾在車程中惴惴不安的看著窗外，以及很快融入新家和男主人「抱抱睡」、跟女主人互動的溫馨模樣，玩累了則在一旁乖乖休息充電。

自去(2021)年12月2日起至今，約3個月期間索爾一度面臨人道處置，讓許多網友為牠請命。如今幸運趕在比特犬禁養大限前送出，說是重獲新生一點也不為過。眾多關心索爾的網友們，紛紛在照片底下祝福牠「要乖要幸福喔」「謝謝愛爸愛媽」「不容易的孩子」「苦盡甘來」。

該協會也透露，這段期間內一共送養了9隻比特犬，地點從台北到屏東都有，「光宜蘭就跑了兩趟」。並進一步解釋每隻狗兒個性都不盡相同，且只能送給單狗養的，以及沒有未成年小孩的，讓很多人因此無法認養。文末也不忘向這些愛爸愛媽表達無限的感謝，「謝謝勇敢的你們」。

比特犬

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