主人每日「立狗挑戰」成風潮！巴哥「沒骨頭秒躺」畫面超療癒
不想努力了嗎？那就像這隻狗狗一樣隨遇而安地躺下吧。國外有一隻13歲的巴哥犬－「麵條」（Noodle），由其飼主喬納森（Jonathan）經營的TikTok帳戶至今已經累積4百多萬粉絲，以牠為靈感發起的「沒骨頭的一天」（No Bones Days）也在網路上成為風潮。
@jongraz noodle *demands* that you be well today ❤️! #pug #seniordog #weekend ♬ original sound - Jonathan
狗如其名，麵條（Noodle）跟狗本人一樣白拋拋軟綿綿，早上的時候，喬納森會叫醒愛犬Noodle，嘗試把牠從狗窩裡抱起來，但Noodle非常有自己的個性，雖然有時候會乖乖坐好，但想繼續躺時，也會毫不猶豫地倒回在床上，全身癱軟的樣子就好像沒有骨頭一樣。這隻萌汪的「每日骨頭挑戰」讓許多人紛紛前來朝聖，表示：「我今天也要沒有骨頭！」、「天啊超級可愛」、「美好的一天從麵條開始」。
@jongraz once again, the Bones tell us what to do 🔮🦴🔮 #bonesday #nobones #noodletok #pug ♬ original sound - Jonathan
↑也是有成功立起的時刻！
主人甚至會依據Noodle是成功坐起來還是繼續軟趴趴，來區分今天是「Bones Days」（有骨頭的一天）還是「No Bones Days」（懶骨頭的一天）。主人喬納森打趣地表示，如果今天是懶骨頭的一天，就對自己好一點，向Noodle看齊，盡情倒在舒適圈也沒關係，把艱難的挑戰留給「有骨氣站起來」的那一天吧！
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