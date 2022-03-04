阿公弄丟假牙急到擲筊問神…柴柴叼走還回頭偷看 結局神展開

許多毛孩都有把東西叼走的習慣，有的連假牙也不放過。有柴柴的飼主在臉書分享，有天阿公的假牙掉到地上，竟被身後的柴犬偷偷叼走，離開犯案現場還偷看有沒有被發現。鬼鬼祟祟的畫面全被監視器拍下，網友們也紛紛敲碗求後續。

這名飼主在柴犬俱樂部分享一段趣事，阿公的假牙不小心掉在地板上，找遍桌子、椅子、沙發下，甚至還擲筊問神明，全都一無所獲。原PO還接到阿公打電話討救兵，希望能幫忙找假牙。

不過回放監視器後真相水落石出，弄丟的假牙根本不在上面這些地方，而是被一旁的柴柴叼走。離開現場的過程還不斷回頭看著阿公，似乎在觀察有沒有被抓包。網友看了覺得超可愛，「要被清蒸了」「等等假牙就裝在柴柴嘴裡」「這種石子地板就跟掉進黑洞一樣」，並且敲碗求續集。

「以為柴寶會被修理，結果被修理的是假牙」，原PO事後更新進度，沒想到阿公的假牙被咬走後竟然更好戴，剛好咬掉原先要剪掉的部分。這隻柴柴事後沒有被處罰，反而幫了阿公一個大忙。

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