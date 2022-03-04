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貓皇騎大象出巡視察領土 霸氣眼神+長白鬃毛「神撞臉獅子」萬人臣服跪拜

聯合新聞網 / 綜合報導
喵皇出征，一眾臣民還不下跪！ (圖/取自推特)
喵皇出征，一眾臣民還不下跪！ (圖/取自推特)

貓咪被稱為貓皇不是沒有道理。最近在網路上瘋傳一張照片，一隻貓咪坐在大象玩偶上面，睥睨群雄的眼神實在太過震撼，彷彿像是御駕親征的古代帝王，讓不少網友高喊「皇上萬歲萬歲萬萬歲」。

網友「かいつけ」在推特上貼出自家愛貓的照片，家裡養了三隻緬因貓的他經常在社群網站與愛貓人們分享貓咪的可愛日常。某天網友貼出家中其中一隻緬因貓「小酷(くう)」的照片，天生長相比較嚴肅的小酷坐在飼主買來的大象玩偶身上，一臉傲視群雄的表情就像是古代皇帝一樣霸氣，讓貓奴自己都忍不住下跪、甘願臣服在貓帝王的威嚴之下。

小酷的飼主接受採訪時表示，小酷本身就是一隻運動神經相當發達德的貓，在家中很常跳上跳下，這次偶然捕捉到牠坐在大象玩偶上威風凜凜的樣子，就決定拍下來跟大家分享。照片貼出後短短幾天就吸引超過5萬人按讚，網友們表示「我願意成為貓皇的臣子」、「簡直像獅子一樣帥氣」、「一生追隨這位國王」。小酷的飼主也加碼貼出小酷最後把大象坐騎擊倒的爆笑照片，讓不少網友笑著說「這就是伴君如伴虎」。

大象 貓咪 緬因貓

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