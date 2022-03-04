橘貓超愛鑽花瓶躺躺 20秒化身液體「完美流進瓶內」萬人看傻：怎麼爬出來

貓咪筋骨相當軟Q，說是液體做的完全不為過。最近在網路上流傳一段短片，一隻橘貓看到桌上擺放漂亮的花瓶，竟然整隻貓流利的在幾秒內把自己塞進去躺，驚人的影片吸引不少網友熱議。

Youtube頻道「Viralhog」近日PO出一段短片，美國康乃狄克州門羅鎮有一隻橘貓叫做「小布(Boo)」，是隻相當貪玩的喵星人，平常牠就很喜歡鑽進窄縫或是看起來很明顯裝不下牠的花瓶裡面玩，已經完全是「液體貓」的化身。

某天主人看到小布不得了的畫面，小布見到桌上有一個藍色透明花瓶，伸出前腳探了探之後竟然整隻貓開始塞進去，只見小布整顆頭進去之後還在裡面嗅嗅蹭蹭，接著把身體擠進瓶子中。花了短短20秒的時間整隻貓就進到瓶子裡面，還在裡頭躺的相當舒適。

驚人的影片PO出至今已吸引超過6萬人觀看，不少網友都被小布的超猛軟骨功震驚的甘拜下風，留言表示「貓咪是液體做的，這我更加確定了」、「感覺好像在看魔術表演」。但也有不少網友問「小布最後有成功離開這個花瓶嗎」，對此小布的主人也澄清說小布不管是進去或是出來這個花瓶完全都沒問題，在瓶子中待沒多久就順利跑出去了，請大家不要擔心。

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