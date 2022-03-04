快訊

烏克蘭證實 「歐洲最大核電廠」已遭俄軍佔領

高雄快餐店1確診感染源不明 全家228連假曾到花東旅遊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

究極拒否犬出現啦！不肯回家的柴柴出新招 「鼻插雪中」死命抗戰

聯合新聞網 / 綜合報導
抗拒回家的柴柴。圖取自推特
抗拒回家的柴柴。圖取自推特

柴犬是出了名的任性和自我，一旦不肯回家就會抗戰到底，因此被封「拒否犬」的稱號。一名飼主分享自家柴柴到外面散步，因為不肯回家而將鼻子插入雪中，展現頑強意志力。

日本現在很多地方都還下著雪，一名飼主上傳帶柴犬「春瑠」（ハル）外出散步的照片，春瑠使性子不肯回家，趴在地上將鼻吻插入雪中。照片中可看到，飼主已將牽繩拉到數公尺的長度，春瑠仍待在原地不動。

飼主無奈的附註：「鼻子戳進雪中，怎麼拉都不動…」，網友笑翻：「這難道是傳說中的究極回家拒否犬」、「太可愛了」、「可以感受到牠強烈的意志」、「鼻子不會凍著嗎？」。

飼主還原當天的情況，開車載春瑠到大型公園散步，差不多要結束時走向停車場，春瑠就發起不合作運動了。超愛下雪的春瑠幾乎整個冬天出去散步都會抗拒回家，那天牠遇到其他狗狗好朋友，加上對方飼主的撫摸讓牠超開心，就更不願回家了。

飼主表示，如果在飯前出去散步，問牠要不要吃飯飯，通常就會乖乖自動返家了。先前曾報導過這隻超愛下雪的柴柴，曾把降雪當刨冰吃到飽，張嘴朝天接住雪花，充滿朝氣的模樣相當可愛。

柴犬 寵物

延伸閱讀

柴犬張嘴朝天「接雪」吃得喀喀作響 網笑：刨冰吃到飽

幫抬屁股又一秒坐下去！「拒否柴」真實上演 主人路邊崩潰

柴犬不肯回家躺平馬路上 飼主驚：這是傳說中的「拒否柴」？

和「拒否柴」比任性！秋田犬在大雪紛飛中耍賴 主人哭：我好冷阿...

相關新聞

藍腹鷴現身武陵桃山瀑布 大跳求偶舞遊客驚呼好可愛

台灣特有種藍腹鷴近日現蹤台中和平區桃山瀑布，甚至親近遊客，時常在腳邊散步，美麗的身影令遊客直呼太幸運了！東勢林管處3日表...

阿公弄丟假牙急到擲筊問神…柴柴叼走還回頭偷看 結局神展開

許多毛孩都有把東西叼走的習慣，有的連假牙也不放過。有柴柴的飼主在臉書分享，有天阿公的假牙掉到地上，竟被身後的柴犬偷偷叼走，離開犯案現場還偷看有沒有被發現。鬼鬼祟祟的畫面全被監視器拍下，網友們也紛紛敲碗求後續。

貓皇騎大象出巡視察領土 霸氣眼神+長白鬃毛「神撞臉獅子」萬人臣服跪拜

貓咪被稱為貓皇不是沒有道理。最近在網路上瘋傳一張照片，一隻貓咪坐在大象玩偶上面，睥睨群雄的眼神實在太過震撼，彷彿像是御駕親征的古代帝王，讓不少網友高喊「皇上萬歲萬歲萬萬歲」。

究極拒否犬出現啦！不肯回家的柴柴出新招 「鼻插雪中」死命抗戰

柴犬是出了名的任性和自我，一旦不肯回家就會抗戰到底，因此被封「拒否犬」的稱號。一名飼主分享自家柴柴到外面散步，因為不肯回家而將鼻子插入雪中，展現頑強意志力。

橘貓超愛鑽花瓶躺躺 20秒化身液體「完美流進瓶內」萬人看傻：怎麼爬出來

貓咪筋骨相當軟Q，說是液體做的完全不為過。最近在網路上流傳一段短片，一隻橘貓看到桌上擺放漂亮的花瓶，竟然整隻貓流利的在幾秒內把自己塞進去躺，驚人的影片吸引不少網友熱議。

蜥蜴拔腿狂奔海放大人「心酸畫面流出」 網開眼界：看不到腳

你可能看過蜥蜴用四肢爬行，但你知道牠也會用雙腿光速逃跑嗎？臉書社團近日出現一段影片，有隻蜥蜴原本被人類團團圍住，一個瞬間找到空隙拔腿狂奔，速度竟快到連一旁大人都投降。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。