究極拒否犬出現啦！不肯回家的柴柴出新招 「鼻插雪中」死命抗戰

柴犬是出了名的任性和自我，一旦不肯回家就會抗戰到底，因此被封「拒否犬」的稱號。一名飼主分享自家柴柴到外面散步，因為不肯回家而將鼻子插入雪中，展現頑強意志力。

日本現在很多地方都還下著雪，一名飼主上傳帶柴犬「春瑠」（ハル）外出散步的照片，春瑠使性子不肯回家，趴在地上將鼻吻插入雪中。照片中可看到，飼主已將牽繩拉到數公尺的長度，春瑠仍待在原地不動。

飼主無奈的附註：「鼻子戳進雪中，怎麼拉都不動…」，網友笑翻：「這難道是傳說中的究極回家拒否犬」、「太可愛了」、「可以感受到牠強烈的意志」、「鼻子不會凍著嗎？」。

飼主還原當天的情況，開車載春瑠到大型公園散步，差不多要結束時走向停車場，春瑠就發起不合作運動了。超愛下雪的春瑠幾乎整個冬天出去散步都會抗拒回家，那天牠遇到其他狗狗好朋友，加上對方飼主的撫摸讓牠超開心，就更不願回家了。

飼主表示，如果在飯前出去散步，問牠要不要吃飯飯，通常就會乖乖自動返家了。先前曾報導過這隻超愛下雪的柴柴，曾把降雪當刨冰吃到飽，張嘴朝天接住雪花，充滿朝氣的模樣相當可愛。

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