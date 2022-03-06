狗狗英雄！黃金獵犬掉入冰層洞裡受困 路過拉布拉多「神救援」
幸好有你！美國最近發生了一件驚險又感人的故事，是關於一隻落水的黃金獵犬與一隻見義勇為的拉布拉多！
斯特里特動物收容所（Streator ACO）近日就在臉書分享一則「狗救狗」的消息，地點位在伊利諾伊州的一處公園，某天一隻巧克力色的拉布拉多「Wrigley」發現黃金獵犬「Macy」掉進一個大水坑裡，於是趕快回去請求主人支援，主人也立馬聯絡消防隊來拯救受難的Macy。
其中一段影片就記錄了救援狗狗的過程，畫面中可以看到黃金獵犬Macy受困在冰層下深不見底的洞裡，一臉不安地向上望著洞口外的消防隊員。幸好經過眾人的努力之下，Macy被吊帶拉起獲救，雖然全身沾滿汙泥，模樣有點狼狽，但一上岸馬上搖著尾巴，開心地在大夥身旁走動，像是在感謝大家。
隔天收容所也在貼文上告訴網友們，經過獸醫檢查後，幸好Macy沒有大礙，目前已經由飼主帶回家休養。網友看到這有驚無險的一幕也紛紛留言大讚：「謝謝您們救了梅西Macy！」、「好險有Wrigley找到她，超讚的」、「狗狗英雄」。而為了避免危險再次發生，該公園目前也被封閉，直到確認安全之後才會對外開放。
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