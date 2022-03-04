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蜥蜴拔腿狂奔海放大人「心酸畫面流出」 網開眼界：看不到腳
你可能看過蜥蜴用四肢爬行，但你知道牠也會用雙腿光速逃跑嗎？臉書社團近日出現一段影片，有隻蜥蜴原本被人類團團圍住，一個瞬間找到空隙拔腿狂奔，速度竟快到連一旁大人都投降。
這隻蜥蜴身形雖小，但速度卻快到讓人抓不住。原本被一群大人和小孩圍觀，突然間牠發現「人與人之間的破口」，決定光速逃離現場。過程中黃色衣服的小孩還刻意挪動身軀讓蜥蜴通過，但牠還是一個踉蹌趴在地上，旋即起身往空曠處逃竄。
穿過人牆後，鏡頭捕捉到蜥蜴僅用後肢狂奔的畫面，而一旁的大人原本想追捕，卻早已被甩出鏡頭外。這番速度讓大批網友開眼界，「快看不到腳」「驚嚇指數破表」「不知道蜥蜴是用雙腿疾跑」「死裡逃生心酸畫面流出」「讓我示範奔跑？好的，沒問題」。
也有人指出這隻蜥蜴看起來像「雙冠蜥」。根據先前整理的動物冷知識，雙冠蜥又被稱為「耶穌蜥蜴」，由於體重夠輕速度夠快，因此不會破壞水面張力，可以在水面上行走。
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