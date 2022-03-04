初體驗「瀕死是什麼感覺」寵物溝通師：吸不到空氣原來這麼可怕！

很多主人在做離世溝通時，喜歡問毛孩：「死亡那一刻，是發生什麼事？」通常會這樣問的，多半是離別時主人不在身邊，內心充滿愧疚與疑惑。但很可惜的是，多半毛孩不會給出什麼答案。

而今天這個主人雖然沒有問這個問題，但我卻親身體感了一次這隻老約克夏的死亡過程。現在想來仍心有餘悸，因為從我溝通前期準備到整個溝通結束後都還一直持續讓我「吸不到空氣」。

這次的案例是，主人下班回家後發現寶貝已經冰冷躺在房間內，這種心痛我相當了解，我自己也曾經走過。但主人說當他發現時，小約克夏的耳朵還豎得長長的，仿佛痛苦中仍舊在等待主人回家開門的聲音。主人晚了一步，很難過早上抱在懷裡還有溫度的寶貝，下班回家已經冷冰冰。

每次做溝通前，我都會為當天的寶貝唸一段經文迴向給祂，當天念金剛經時，我幾乎是念一句停一下，整個氣就是喘不過來，如同鼻孔被塞住了一般吸不到空氣，最後虛弱到連喘都沒力氣，心想難到是寶貝要讓我體驗祂當下的感覺嗎？

但主人沒問這問題，不用給我體感哪！

更何況狗狗會鼻塞嗎？我沒養過狗，實在不太清楚，約克夏也不是法鬥這類鼻孔比較小的犬種，到底怎麼回事？

後來連後面的溝通過程，我也一直無法吸到空氣，很勉強的才完成了溝通。我嘗試問主人：「我應該是體感到寶貝離世當下的不舒服，你有勇氣...聽聽看嗎？」這位年輕的哥哥要我直說無妨。

我其實覺得對主人描述自家寶貝瀕死的狀況，讓他去想像牠吸不到空氣的痛苦，是很殘忍的一件事。這也是為什麼溝通師都不太贊成主人問這樣問題的原因，且連寶貝自己也要再回想經歷一次，容易產生執著心。

聽完我的描述後，主人說，這隻老約克夏過世前那段時間，因為牙齒問題導致口鼻之間化膿，的確鼻子常常被膿塞住，有時會流鼻膿出來，還要幫祂擦掉。

果然祂是來讓我體感來著。

原來狗狗牙周病會導致這麼嚴重的後果啊，是不是因此細菌感染而休克死亡我不知道，但那個「不能呼吸」的瀕死感好強烈。

我知道視覺型溝通師可以接收到毛孩傳來的畫面，很多答案就在畫面裡，讓我好生羨慕。我算體感型溝通師嗎？不是聞到臭味就是感應到不舒服。還好每一次毛孩都手下留情，只給我一點點的感覺體驗體驗而已。

但這一次，真的讓我感覺到快要死掉。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。