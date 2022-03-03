調皮汪拆衣櫃玩襪子 媽爆氣準備開罵..見「天使熟睡襪堆上」秒心軟原諒

很多飼主見到毛小孩把不該玩的東西當成玩具都會哭笑不得，但如果這時候見到超治癒的畫面，就算是生氣也不氣了。日前有部可愛的短片與照片在網路上瘋傳，一名飼主看到自家狗狗把襪子當玩具玩有點惱火，正想過去開罵時看到狗狗抱著襪子睡著的天使模樣，瞬間就被治癒到完全生不了氣。

網友「ぽんた」在推特上發文，家中飼養了一隻叫做「Ponta(ぽんた)」的可愛狗狗，今年2歲，是馬爾濟斯與博美狗的混種，個相當活潑可愛。 Ponta在家裡很喜歡玩襪子，總是會被媽媽阻止，有一天媽媽發現 Ponta又撬開衣櫃把襪子都撥出來玩，正想要發脾氣的時候卻看到可愛的 Ponta抱著襪子睡覺的可愛模樣，讓她整個氣都消了。

Ponta的媽媽接受日本媒體採訪時表示，Ponta的興趣就是玩襪子，兩夫妻的襪子都常常被牠拿出來玩，但牠情有獨鍾的卻是丈夫的襪子，常常可以看到牠在家裡各處翻出來，甚至還會叼到本人面前炫耀，模樣相當可愛又搞笑。Ponta的媽媽說，因為Ponta很愛到處翻襪子，變成她常常要在丈夫回家前就得先把 Ponta拿來當玩具的襪子收好，不然隔天都會出現找不到襪子的窘況。

可愛的照片跟影片PO出後至今已吸引超過6萬人按讚，網友表示「我家狗狗也很愛玩襪子」、「看到這麼可愛的天使睡姿真的會瞬間忘記生氣」、「是不是因為襪子有股特殊的香味所以狗狗都很喜歡」、「看在這麼可愛的份上就原諒牠吧」。

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