聽新聞
test
0:00 / 0:00
晚餐好了沒？兩貓一柴擠門縫當「催罐魔」 奴才壓力山大
許多毛孩似乎能察覺到放飯的跡象，一到吃飯時間便緊黏著主人不放。在日本就有飼主分享自家兩貓一狗的逗趣模樣，到了吃飯時間，全都緊貼著門縫監視奴才一舉一動。這張有趣的照片已突破21萬個讚，吸引4.2萬人轉發。
「開始在擔心晚餐的一群人…」某日晚餐時間將至，飼主突然感受到了一股炙熱的目光，一看才發現是三隻寵物正緊盯著他，彷彿在說「晚餐好了沒？」「今天吃什麼口味？」，默默當起催罐魔，希望奴才可以快點放飯。
夕飯が気になって仕方のない奴ら🤣 pic.twitter.com/SGCVEafvSt— 連呼 cubnushi all-star (@__RENKO__) February 26, 2022
照片中由上到下分別是7個月大的灰白貓柚子、4歲的白柴小櫻，以及最下面1歲多的賓士貓百福。不少網友也發現最上面的柚子姿勢特別扭曲，好奇門後究竟是甚麼景象。飼主則對此回應，「門的後方有個椅子，牠應該是坐在上面」。
拍攝這張照片的當下，小櫻一直想用牠的狗鼻把門推開，但最後被飼主阻止。他也補充說明，「我事後有給牠們吃了一些零食」，希望有助於牠們止餓。
ニャンコもワンコも居ます☺️ pic.twitter.com/AL4eBDiED5— 連呼 cubnushi all-star (@__RENKO__) February 27, 2022
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言