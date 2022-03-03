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晚餐好了沒？兩貓一柴擠門縫當「催罐魔」 奴才壓力山大

聯合新聞網 / 綜合報導
兩貓一狗擠在門縫，似乎正等著飼主放飯。圖擷自@__RENKO__
兩貓一狗擠在門縫，似乎正等著飼主放飯。圖擷自@__RENKO__

許多毛孩似乎能察覺到放飯的跡象，一到吃飯時間便緊黏著主人不放。在日本就有飼主分享自家兩貓一狗的逗趣模樣，到了吃飯時間，全都緊貼著門縫監視奴才一舉一動。這張有趣的照片已突破21萬個讚，吸引4.2萬人轉發。

「開始在擔心晚餐的一群人…」某日晚餐時間將至，飼主突然感受到了一股炙熱的目光，一看才發現是三隻寵物正緊盯著他，彷彿在說「晚餐好了沒？」「今天吃什麼口味？」，默默當起催罐魔，希望奴才可以快點放飯。

照片中由上到下分別是7個月大的灰白貓柚子、4歲的白柴小櫻，以及最下面1歲多的賓士貓百福。不少網友也發現最上面的柚子姿勢特別扭曲，好奇門後究竟是甚麼景象。飼主則對此回應，「門的後方有個椅子，牠應該是坐在上面」。

拍攝這張照片的當下，小櫻一直想用牠的狗鼻把門推開，但最後被飼主阻止。他也補充說明，「我事後有給牠們吃了一些零食」，希望有助於牠們止餓。

寵物 日本 柴犬

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