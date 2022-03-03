百尾成鱟標識放流 金門調查棲地評估數量
金門縣水產試驗所今天表示，最近在金城鎮翟山近海海域投放標識成鱟共100尾，如漁民在海上作業誤捕，請協助回報捕獲資訊，供水試所瞭解放流成年鱟的生長情形及洄游範圍。
水試所發布新聞稿指出，這批放流的三棘鱟成鱟，劍尾部位施打標識顏色為藍色及白色的熱縮膜標籤，每尾體重及頭胸甲寬也都完整記錄，利用再捕獲方式調查牠們的移動路徑、棲息地及評估鱟的族群數量。
水試所表示，如在地漁民海上作業誤捕，請協助回報捕獲資訊，通知水試所（電話：082-326408）；水試所將以優惠價格收購，後續用在繁殖鱟苗及推廣環境教育等。
此外，水試所表示，去年放流一批劍尾部位施打標示顏色為藍色及黃色、還有藍色及綠色塑膠標籤的成年鱟，如有捕獲，也可通報。藉由這些資訊的蒐集，有助於未來科學化放流的發展、以提高放流的效益。
鱟為金門地區特有海洋最大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊要角之一。水試所表示，鱟在金門的生態上更是環境良好的重要指標，縣政府與水試所在稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育持續努力，定期進行潮間帶稚鱟分佈與族群量調查，長期追蹤監測掌握族群動態，讓金門生態永續發展。
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