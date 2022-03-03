快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

百尾成鱟標識放流 金門調查棲地評估數量

中央社 / 金門縣3日電

金門縣水產試驗所今天表示，最近在金城鎮翟山近海海域投放標識成鱟共100尾，如漁民在海上作業誤捕，請協助回報捕獲資訊，供水試所瞭解放流成年鱟的生長情形及洄游範圍。

水試所發布新聞稿指出，這批放流的三棘鱟成鱟，劍尾部位施打標識顏色為藍色及白色的熱縮膜標籤，每尾體重及頭胸甲寬也都完整記錄，利用再捕獲方式調查牠們的移動路徑、棲息地及評估鱟的族群數量。

水試所表示，如在地漁民海上作業誤捕，請協助回報捕獲資訊，通知水試所（電話：082-326408）；水試所將以優惠價格收購，後續用在繁殖鱟苗及推廣環境教育等。

此外，水試所表示，去年放流一批劍尾部位施打標示顏色為藍色及黃色、還有藍色及綠色塑膠標籤的成年鱟，如有捕獲，也可通報。藉由這些資訊的蒐集，有助於未來科學化放流的發展、以提高放流的效益。

鱟為金門地區特有海洋最大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊要角之一。水試所表示，鱟在金門的生態上更是環境良好的重要指標，縣政府與水試所在稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育持續努力，定期進行潮間帶稚鱟分佈與族群量調查，長期追蹤監測掌握族群動態，讓金門生態永續發展。

金門 漁民 生態旅遊

延伸閱讀

金門縣水試所放流三棘鱟 藉以調查其數量與棲息

影／疑感情因素 金門24歲警在警車內舉槍自轟身亡

金門員警獨開車到農地舉槍自戕 原因尚待釐清

金門農舍興建問題可望解套 縣府研擬相關周邊方案

相關新聞

逾千人搶14隻黃金獵犬 嘉縣家畜所直播找主人中籤率1%

嘉義縣家畜疾病防治所下午舉辦沒入非法繁殖場14隻黃金獵犬，直播抽籤找認養人活動，14隻柔軟飄逸金黃色長毛的黃金獵犬，一字...

調皮汪拆衣櫃玩襪子 媽爆氣準備開罵..見「天使熟睡襪堆上」秒心軟原諒

很多飼主見到毛小孩把不該玩的東西當成玩具都會哭笑不得，但如果這時候見到超治癒的畫面，就算是生氣也不氣了。日前有部可愛的短片與照片在網路上瘋傳，一名飼主看到自家狗狗把襪子當玩具玩有點惱火，正想過去開罵時看到狗狗抱著襪子睡著的天使模樣，瞬間就被治癒到完全生不了氣。

女大生逃離烏克蘭「全程緊抱心愛毛孩」 沿路丟光行李走20km堅持帶牠回家

戰爭中總能見到許多溫暖人心的故事。俄烏戰爭爆發至今已第7天，不少國家紛紛展開撤僑行動，派遣專機或專車進入烏克蘭及邊境帶僑民回國，一名印度女大生在當地飼養了一隻哈士奇，在離開烏克蘭的路上一路緊抱牠不離不棄，甚至還願意丟棄自己的行李，讓不少網友相當感動。

晚餐好了沒？兩貓一柴擠門縫當「催罐魔」 奴才壓力山大

許多毛孩似乎能察覺到放飯的跡象，一到吃飯時間便緊黏著主人不放。在日本就有飼主分享自家兩貓一狗的逗趣模樣，到了吃飯時間，全都緊貼著門縫監視奴才一舉一動。這張有趣的照片已突破21萬個讚，吸引4.2萬人轉發。

主人戴頭套調戲少根筋二哈 「呆滯→塊陶啊」神轉折萌翻網友

一名飼主為了想測試寵物的反應，特別將自己偽裝成哈士奇的模樣，並用影片紀錄過程。而主角哈士奇從發楞、逃跑，到最後回頭的過程轉折，都讓一大票網友瞬間被圈粉。

喵星人「客廳玩躲貓貓」完美隱身術連鏟屎官都找不著 千人看到眼花投降

有時候毛小孩完美融入環境中，要找也找不到。一名網友日前在臉書社團中分享一張照片，家裡的黑貓不見了，一時在房間裡面完全找不到，許多網友在照片中找半天也看到眼花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。