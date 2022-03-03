喵星人「客廳玩躲貓貓」完美隱身術連鏟屎官都找不著 千人看到眼花投降

有時候毛小孩完美融入環境中，要找也找不到。一名網友日前在臉書社團中分享一張照片，家裡的黑貓不見了，一時在房間裡面完全找不到，許多網友在照片中找半天也看到眼花。

女網友Yee San在臉書社團「貓咪也瘋狂」中貼文，家裡養了7隻貓的她，其中有一隻黑貓名叫「不求人」，因為毛色的關係經常讓飼主找不到牠。日前女網友貼出所居住的公寓客廳照片，說自己怎樣都找不到貓，「我發誓真的有貓，我剛剛在家也找了一陣子以為貓不見了」。

不少網友在照片裡面找不求人找到眼睛花掉，後來女飼主也公布解答，指出不求人就在橘色手推車最下面那層躺著，由於全身都是黑的關係很完美的跟背景合為一體。女飼主表示，一開始她自己因為精神有點渙散也找不到不求人，直到拍下照片看到不求人的黃色眼睛，「叫了他一聲球球，看了我一眼然後就繼續睡」，才發現原來自家貓咪就在那邊。

貼文PO出後吸引超過千名網友留言，紛紛都來挑戰自己的眼力，有網友留言表示「真的找不到」、「根本完美隱身」、，有網友則是很快就找到不求人就在推車那邊，原因是因為「眼睛露餡了」。也有網友認真說其實通常找貓咪的文章十之八九都是黑貓，「往最黑的地方找基本上都可以找到貓」。

黑貓就躲在這裡。（紅圈圈起來處） (圖/網友Yee San授權提供，未經許可請勿轉載)

仔細放大看，黑貓就在這邊。 (圖/網友Yee San授權提供，未經許可請勿轉載)

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