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主人戴頭套調戲少根筋二哈 「呆滯→塊陶啊」神轉折萌翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
飼主默默在一旁看著芬恩。圖擷自 フィン君ブログ Siberian husky
飼主默默在一旁看著芬恩。圖擷自 フィン君ブログ Siberian husky

一名飼主為了想測試寵物的反應，特別將自己偽裝成哈士奇的模樣，並用影片紀錄過程。而主角哈士奇從發楞、逃跑，到最後回頭的過程轉折，都讓一大票網友瞬間被圈粉。

當哈士奇芬恩正趴在地板上獨自玩玩具的時候，主人戴著二哈的頭套突然從牆角現身。芬恩對上眼先是愣住一時反應不過來，停頓了幾秒才落荒而逃，跑到客廳一角觀察這隻怪怪的同類。主人為了提高真實度，還把芬恩玩到一半的玩具放進嘴裡，持續觀察牠的反應。

芬恩愣了幾秒才想到要逃走。圖擷自フィン君ブログ Siberian husky
芬恩愣了幾秒才想到要逃走。圖擷自フィン君ブログ Siberian husky

當飼主假裝躲起來，芬恩隨即追上前，卻被冷不防地被主人回頭給嚇傻，霎時間又從客廳消失。又過了一段時間，牠才似乎認出這隻怪怪的二哈正是主人，開始興奮狂跳，甚至騎到背上不斷撲倒飼主。

不過就在實驗影片結束後，芬恩還是會從角落把主人戴過的頭套叼出來，並和它不斷玩耍，讓毛茸茸的頭套沾滿了口水。網友們看到這段影片超捧場，異口同聲表示「快笑死」「反應好可愛」，並決定也要對家裡的毛孩依樣畫葫蘆。

芬恩認出主人後興奮撲向前。　圖擷自フィン君ブログ Siberian husky
芬恩認出主人後興奮撲向前。　圖擷自フィン君ブログ Siberian husky

哈士奇 寵物

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