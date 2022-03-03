黑柴便便致敬「法式料理擺盤」 神間距飼主嘆：拉屎就好好拉

有些毛孩總喜歡在廁所以外的地方便便，但這麼「法式」的可就很罕見。一名飼主曬出自家黑柴嗯嗯的奇觀，排泄物被分成20多個小點點，痕跡彷彿法國料理醬汁擺盤，讓網友大開眼界直呼「好有柴！藍帶的」。

「那個間距、那個大小到底怎麼拉的？」該隻柴柴的飼主在柴犬俱樂部PO出照片，自家的黑柴便便呈現神秘狀態，原本該是長條型卻被分解成一點一點。有網友幫忙連起來，竟意外發現神似一個愛心形狀，但原po看了仍直搖頭「拉屎你就好好拉」「我輕敵了 4張不夠，用了10張衛生紙」。

大批網友前來朝聖這幅奇觀，「法國黑松露巧克力佐雪特」「很有天糞」「以後吃法式料理都要想一下」「大個便都是愛你ㄉ形狀」「拉屎要有儀式感」。

然而有網友表示，雖然看起來是狗狗的問題，但往往餵食的食物佔了大部分原因。便便綿延一圈也可能暗示過程中無法控制排泄，懷疑是腸道或括約肌出了問題，建議飼主帶去看醫生比較放心。

有網友幫忙描出便便魔法陣。圖擷自 柴犬大學 下課10分鐘

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