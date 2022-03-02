萌白汪天生自帶「米奇耳」 天使笑容超魔性網全被圈粉：根本布娃娃

有些毛小孩天生就有吸睛的外貌，總會特別引人注意。最近有一隻可愛的狗狗照片在網路上吸引不少網友熱議，原因是因為牠的耳朵相當與眾不同，天生就有一對圓圓像米老鼠的大耳朵，還不是透過剪毛出現的效果，可愛的模樣吸引不少人朝聖。

網友「marupgoma_c」在IG曬出自家狗狗的照片，這隻叫做「芝麻(ゴマ)」的狗狗住在日本東京，今年8歲，之所以會有特殊的米老鼠大耳朵是因為牠是馬爾濟斯與蝴蝶犬混種生下來的寶寶，完美融合了這兩種品種犬的特色，因此才有灰黑色的圓耳朵配上白色捲毛的身體，模樣相當討喜。

芝麻可愛的模樣在網路上迅速竄紅，IG帳號已經吸引超過10萬人關注，儼然是個狗狗界的網紅。不僅是在日本爆紅，不少美國網友看到芝麻可愛的樣子都成為了牠的粉絲，牠的照片也被大量分享到Reddit論壇上，讓美國網友直呼「完全就是米老鼠的耳朵」，也因此給牠取了個暱稱叫「米老鼠狗」(the Mickey mouse dog)。

可愛的芝麻拍照的時候絲毫不畏懼鏡頭，都是招牌的一號臉「無辜天使笑容表情」，很少看到牠有誇張的臉部表情動作，就像是一隻狗娃娃一樣聽話又可愛。芝麻的主人也很疼愛牠，從IG上經常可以看到芝麻被精心打扮的照片，脖子上圍的領巾都是飼主親自精挑細選的，不少網友表示「每次看芝麻的照片心情就很好」、「沒動真的很像娃娃」、「那個米老鼠耳朵真的是最大的亮點」。

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