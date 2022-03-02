快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏龜拒洗澡「面癱秒變浮誇O型嘴」 伸長脖子狂揮手腳：快停啊

聯合新聞網 / 綜合報導
巨頭麝香龜不喜歡被主人洗澡，表情超有戲。圖擷自@aquarius_aquari
巨頭麝香龜不喜歡被主人洗澡，表情超有戲。圖擷自@aquarius_aquari

說到烏龜，你可能會想到大大的殼，以及動得很慢，沒想過原來表情這麼有戲。日本一名飼主貼出幫幼龜用牙刷洗澡的畫面，烏龜的臉部瞬間從「面癱」變得超驚恐。影片短短幾天已累積381萬次觀看，浮誇表情讓網友不斷重播。

這隻烏龜是巨頭麝香龜，在去年11月孵化目前僅3個多月大，只比飼主拇指大一些。主人抓起烏龜後開始用牙刷輕輕擦拭，或許烏龜感覺到有人在搔癢，因此表情出現劇烈變化，張大嘴巴彷彿在喊叫，又或者想咬住牙刷。

除了臉部變化，當飼主改刷其他部位，這時烏龜反應更為劇烈。只見牠伸長脖子並不斷揮動手腳，想擺脫那萬惡的牙刷。

事實上這並非惡作劇，烏龜身上常沾染吃剩的食物以及糞便，通常需要每兩天用牙刷或海綿清潔一次，降低他們生病的可能性。不過這番好心意，看來這隻小烏龜暫時難以理解。

巨頭麝香龜剛出生時僅約指尖大小，成年個體則大約可以長到12公分。名稱則得名於不尋常的巨大頭部。

烏龜 日本

延伸閱讀

海鷗生吞野兔「一分鐘完食」 震撼畫面曝光網嚇：怎麼可以吃兔兔

他養烏龜驚見殼上長「綠豆大白斑」嚇問：這代表什麼意思 網友揭關鍵原因

數十隻蘇卡達象幼龜「群聚搶食菜菜」 網笑：好多菠蘿麵包！

「龜兔賽跑」真實上演！賽果讓人驚呼：童話故事不是騙人的

相關新聞

烏龜拒洗澡「面癱秒變浮誇O型嘴」 伸長脖子狂揮手腳：快停啊

說到烏龜，你可能會想到大大的殼，以及動得很慢，沒想過原來表情這麼有戲。日本一名飼主貼出幫幼龜用牙刷洗澡的畫面，烏龜的臉部瞬間從「面癱」變得超驚恐。影片短短幾天已累積381萬次觀看，浮誇表情讓網友不斷重播。

連猫也被制裁 國際愛貓聯盟宣布：俄貓停售禁賽

俄羅斯入侵烏克蘭後，引發國際譴責，各方面制裁紛紛出籠，現在連俄羅斯的貓也成為制裁對象，國際愛貓聯盟（FIFe）在官網宣布...

萌白汪天生自帶「米奇耳」 天使笑容超魔性網全被圈粉：根本布娃娃

有些毛小孩天生就有吸睛的外貌，總會特別引人注意。最近有一隻可愛的狗狗照片在網路上吸引不少網友熱議，原因是因為牠的耳朵相當與眾不同，天生就有一對圓圓像米老鼠的大耳朵，還不是透過剪毛出現的效果，可愛的模樣吸引不少人朝聖。

媽媽好奇毛孩「為什麼打招呼完秒跑去喝水」 她揭暖心原因：要稱讚牠

連結一開始就看到福米坐得很端正，優雅中帶點拘謹，有一種待會要見客不能太隨便要保持好自己最佳形象的感覺，看來偶包頗重的喔。

烏克蘭收容所被毀「2志工堅守500毛孩」 槍聲大響狗狗驚恐尖叫影片曝光

俄烏交戰進入第七天，許多城市民眾都生活在恐懼之下，不少毛孩也不得安生。烏克蘭赫爾松市的動保組織近日PO出一段影片，從片中可聽到砲彈轟炸聲四起，一群流浪狗被驚嚇的瘋狂吠叫，讓許多動保志工相當不捨。

洞口看到堅果大餐 花栗鼠「結束冬眠」秒竄出狂嗑網笑：美食叫你起床囉

國外一名網友在家附近結交了許多花栗鼠好朋友，於近日在社群平台上分享了一段影片，內容是其中一隻好久不見的花栗鼠終於從冬眠中回來了！見到網友手上的堅果便開始狼吞虎嚥，可愛的模樣已吸引超過4000萬次觀看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。