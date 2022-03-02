烏龜拒洗澡「面癱秒變浮誇O型嘴」 伸長脖子狂揮手腳：快停啊

說到烏龜，你可能會想到大大的殼，以及動得很慢，沒想過原來表情這麼有戲。日本一名飼主貼出幫幼龜用牙刷洗澡的畫面，烏龜的臉部瞬間從「面癱」變得超驚恐。影片短短幾天已累積381萬次觀看，浮誇表情讓網友不斷重播。

這隻烏龜是巨頭麝香龜，在去年11月孵化目前僅3個多月大，只比飼主拇指大一些。主人抓起烏龜後開始用牙刷輕輕擦拭，或許烏龜感覺到有人在搔癢，因此表情出現劇烈變化，張大嘴巴彷彿在喊叫，又或者想咬住牙刷。

除了臉部變化，當飼主改刷其他部位，這時烏龜反應更為劇烈。只見牠伸長脖子並不斷揮動手腳，想擺脫那萬惡的牙刷。

事實上這並非惡作劇，烏龜身上常沾染吃剩的食物以及糞便，通常需要每兩天用牙刷或海綿清潔一次，降低他們生病的可能性。不過這番好心意，看來這隻小烏龜暫時難以理解。

巨頭麝香龜剛出生時僅約指尖大小，成年個體則大約可以長到12公分。名稱則得名於不尋常的巨大頭部。

Sternotherus minor minor

和名オオアタマヒメニオイガメ



うちで繁殖してまして、

卵から生まれた時の様子



今よりも半分くらい小さい。

シジミぐらい。 pic.twitter.com/d1uAQtTjtj — あくえりあす (@aquarius_aquari) February 26, 2022

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