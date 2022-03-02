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媽媽好奇毛孩「為什麼打招呼完秒跑去喝水」 她揭暖心原因：要稱讚牠

聯合新聞網 / 寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記
一名飼主很好奇不愛喝水的狗狗為什麼每次在她回家後都會秒跑去喝水，結果原因只是牠想要得到關注。 (圖/寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記授權提供，未經許可不得轉載)
一名飼主很好奇不愛喝水的狗狗為什麼每次在她回家後都會秒跑去喝水，結果原因只是牠想要得到關注。 (圖/寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記授權提供，未經許可不得轉載)

連結一開始就看到福米坐得很端正，優雅中帶點拘謹，有一種待會要見客不能太隨便要保持好自己最佳形象的感覺，看來偶包頗重的喔。

「 為什麼每次回家我和福米打招呼完牠都會立刻跑去尿尿或喝水？ 」

這問題其實困擾了馬麻很久，事實上福米並不喜歡喝水，從畫面中看到福米一邊喝水的同時一邊看著馬麻有沒有在看牠，明確地表示「我有喝喔我有喝喔」。

老實說，與其說福米主動去喝水倒不如說根本只是想喝給馬麻看而已，不管是尿尿或喝水目的都一樣，馬麻說「 難怪阿罵都說福米白天都不喝水，等我回家才喝，作秀! 」。

對部分孩子來說，家長們下班回家這件事是很神聖的，在那之前必須做好萬全的準備，等把拔馬麻一進門立馬上場表演，獲得的稱讚可是可以讓牠們開心一整天喔，換言之也就是說喜歡刷存在感的孩子還真的不少呢。

馬麻後來又問「 為什麼福米每次出門時看到胸背就會逃跑？ 」。

福米給我的感覺是，在私領域的部分如果是未經牠允許的情況下去作觸碰的動作，牠就會很不高興甚至逃跑，就像平常福米比較可以接受的是讓人摸背和頭，但肚子的部分就不行，尤其是像胸背這種很具有包覆感的東西，牠不但不喜歡也認為馬麻在侵犯牠的私領域，所以會想要極力地掙脫甚至跑走。

「馬麻說為了福米安全的問題，還是希望福米能夠穿上它喔」，福米不情願地表示「我不也穿了嗎」。

你們說，這孩子是不是很有個性呢？

本文與插圖由「寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記」獨家授權提供，非經許可不得轉載。

◎寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記 臉書粉絲專頁

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