媽媽好奇毛孩「為什麼打招呼完秒跑去喝水」 她揭暖心原因：要稱讚牠

連結一開始就看到福米坐得很端正，優雅中帶點拘謹，有一種待會要見客不能太隨便要保持好自己最佳形象的感覺，看來偶包頗重的喔。

「 為什麼每次回家我和福米打招呼完牠都會立刻跑去尿尿或喝水？ 」

這問題其實困擾了馬麻很久，事實上福米並不喜歡喝水，從畫面中看到福米一邊喝水的同時一邊看著馬麻有沒有在看牠，明確地表示「我有喝喔我有喝喔」。

老實說，與其說福米主動去喝水倒不如說根本只是想喝給馬麻看而已，不管是尿尿或喝水目的都一樣，馬麻說「 難怪阿罵都說福米白天都不喝水，等我回家才喝，作秀! 」。

對部分孩子來說，家長們下班回家這件事是很神聖的，在那之前必須做好萬全的準備，等把拔馬麻一進門立馬上場表演，獲得的稱讚可是可以讓牠們開心一整天喔，換言之也就是說喜歡刷存在感的孩子還真的不少呢。

馬麻後來又問「 為什麼福米每次出門時看到胸背就會逃跑？ 」。

福米給我的感覺是，在私領域的部分如果是未經牠允許的情況下去作觸碰的動作，牠就會很不高興甚至逃跑，就像平常福米比較可以接受的是讓人摸背和頭，但肚子的部分就不行，尤其是像胸背這種很具有包覆感的東西，牠不但不喜歡也認為馬麻在侵犯牠的私領域，所以會想要極力地掙脫甚至跑走。

「馬麻說為了福米安全的問題，還是希望福米能夠穿上它喔」，福米不情願地表示「我不也穿了嗎」。

你們說，這孩子是不是很有個性呢？

本文與插圖由「寵物溝通師 Amanda 毛孩們的秘密日記」獨家授權提供，非經許可不得轉載。

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