烏克蘭收容所被毀「2志工堅守500毛孩」 槍聲大響狗狗驚恐尖叫影片曝光

俄烏交戰進入第七天，許多城市民眾都生活在恐懼之下，不少毛孩也不得安生。烏克蘭赫爾松市的動保組織近日PO出一段影片，從片中可聽到砲彈轟炸聲四起，一群流浪狗被驚嚇的瘋狂吠叫，讓許多動保志工相當不捨。

烏克蘭赫爾松市動保組織「Help Homeless Animals Shans-Kherson」在臉書粉絲專頁上貼文，該組織自俄烏戰爭開打後就有2名志工堅持不撤離，留在當地照顧數量約500隻貓狗，從影片中可以看到原先狗狗們開心玩耍的園地只剩下斷垣殘壁，不少狗狗在砲彈聲四起時焦慮地不斷尖聲吠叫，甚至有狗狗開始出現行為異常的狀況，原本溫馴的牠們感知到壓力、會焦躁的開始打架。

該動保組織成員表示，現在他們所在的地區相當危險，已經沒有可用的網路，毛小孩的糧食也已經耗盡，很多民宅都停電，槍聲和爆炸聲不斷響起，「大家都很害怕，我們不知道下一秒會發生什麼事情，甚至連親朋好友也都無法聯繫上，我只能想方設法在粉專發布貼文報平安，網路斷斷續續的」。

由於當地已經缺乏糧食，不管是毛小孩還是人都已經陷入斷糧危機，動保組織成員也只能利用短暫的網路沒斷的時刻對外求援，希望有能力的人可以幫忙運送糧食給他們。貼文PO出後不少鄰近國家的善心人士紛紛透過管道捐贈物資給赫爾松市動保組織，他們也相當感謝所有的捐贈者，「謝謝你們幫我們度過難關」。

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