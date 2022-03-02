【動物冷知識】動物比一比！牠「造甘那盃」 眼睛卻比腦袋還大

哈囉大家好，我是帽帽！

地球上最大的動物是藍鯨，但你知道眼睛最大的動物是什麼嗎？

今天我們一起來看看動物眼睛的冷知識吧！

鴕鳥的眼球約5公分，一顆眼球的重量約60g，大腦只有40g左右。

順帶一提，大象的眼睛直徑約4公分，人類約2.5公分。

一隻眼鏡猴約9-12公分，眼球就超過1公分。是人類眼睛的150倍！

眼鏡猴是夜行動物，但是他們的眼睛在暗光環境中對光的感應很弱，所以他們的眼睛進化的非常大，使更多的光線進入。

地球上最大的動物藍鯨，其眼睛約7公分。

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