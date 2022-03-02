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洞口看到堅果大餐 花栗鼠「結束冬眠」秒竄出狂嗑網笑：美食叫你起床囉

聯合新聞網 / 綜合報導
花栗鼠小軟從冬眠中甦醒過來了！（圖／翻攝自Tik Tok @chipmunksoftiktok）
花栗鼠小軟從冬眠中甦醒過來了！（圖／翻攝自Tik Tok @chipmunksoftiktok）

國外一名網友在家附近結交了許多花栗鼠好朋友，於近日在社群平台上分享了一段影片，內容是其中一隻好久不見的花栗鼠終於從冬眠中回來了！見到網友手上的堅果便開始狼吞虎嚥，可愛的模樣已吸引超過4000萬次觀看。

從抖音用戶@chipmunksoftiktok上傳的影片可以看見，網友捧著堅果從路邊縫隙中呼喚著花栗鼠「小軟」（Squishy）的名字，沒多久小軟便探出頭來打招呼，並開始享用「堅果大餐」，而網友則是興奮的大喊「小軟你終於回來了！」

@chipmunksoftiktok Thank you God my little Squishy is back from hibernation, fill the cheeks my sweet baby #fyp #welcomeback #cuteanimals #cute #chipmunks #squishy ♬ original sound - Chipmunks of TikTok

花栗鼠是一種恆溫的哺乳動物，當冬天即將來臨之時會大量進食儲存能量，睡眠時間和進食時間的間距就會逐漸拉長，身上也會長出冬季毛，心跳和呼吸變慢並進入冬眠期，待到春回大地之時才會甦醒。

花栗鼠小軟可愛的模樣被分享到網路上，如迪士尼卡通般的畫面吸引大批網友留言「卡通真人化！」、「小軟：別叫了，我這不是來了嗎」、「兄弟，你的聲音好高亢，看來真的很興奮喔」、「小軟庫存好像吃完了」、「爸爸我也想要一隻花栗鼠！」、「小軟餓很久哦。」

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