工讀生出來？熊貓寶寶眼神無助 「熊貓人」奇葩頭套功能曝光

爆料公社粉專昨日分享一組照片，圖中的熊貓寶寶被兩名「熊貓人」包夾，且小熊貓的眼神看起來透露出「現在是什麼狀況」的疑問，只能乖乖任由人類擺佈。不過答案揭曉，這其實是為了讓小熊貓不要對人類產生依賴，才會想出這看似奇葩的辦法。

從照片中可以看出，其中一名熊貓人將熊貓寶寶夾在雙腿之間，兩人正在對熊貓進行某種檢查。隨後幾張照片開始特寫熊貓寶寶的眼神，彷彿察覺到異狀「但寶寶不說」，只能乖乖任由人類擺佈。

網友們看到這詭異的照片，忍不住大笑表示「工讀生給我出乃」「搶銀行的」「頭目色違熊貓」「寶寶很怕,但寶寶不說」。有網友則解釋這應該是為將來野放做準備，讓復育人員穿著熊貓衣並在身上沾染熊貓的氣味，避免對人類過度親近喪失警戒。

事實上這張照片拍攝於臥龍核桃坪大熊貓保護中心，圖中眼神無助的熊貓正是一隻四個月大的母熊貓寶寶。這樣的裝扮是為了讓熊貓的生活不被人類破壞，衣服、頭套、手套等也都會沾上熊貓媽媽的氣味。

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