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路人驚呼「你家後院有大黑熊」真實身分曝光 媽揭暖心故事：是全家的英雄
國外一名網友在網路上分享，自己飼養的紐芬蘭犬身形宛如黑熊般巨大，卻有著細膩溫暖的心，陪伴自己走過漫長、黑暗的產前憂鬱症。直到現在孩子出生後，這隻紐芬蘭犬仍將「保護主人」視為自己的使命，讓飼主大讚「牠是我們全家大小的英雄！」
畫面中可以看到，紐芬蘭犬「拿破崙」（Napoleon）身形巨大，蓬鬆的黑色毛髮讓牠看起來又更大隻了。飼主「愛爾」（Ale）表示，因為拿破崙體型實在大巨大，時常有路過的人對著她說「你家後院有隻熊！」讓她哭笑不得。
愛爾受訪時表示，自己幾年前歷經非常嚴重的產前憂鬱症，牽著拿破崙沿著海岸線散步時，常望著大海冒出許多非常負面的想法，而拿破崙彷彿能感受主人的情緒似的，會不斷回頭望向自己，並在自己埋首痛哭的時候鑽進自己的懷裡，試圖給她溫暖。
愛爾坦言，由於拿破崙是隻懶洋洋的狗狗，在懷孕前從沒感受過牠這樣如此強烈的保護慾，這樣的情形維持到了現在，愛爾形容，「拿破崙就像是我與孩子的英雄」，當遇到任何可能遇到危險的情形時，拿破崙便會吠叫兩聲，試圖保護自己的大、小主人。
拿破崙與外表有著「巨大反差」的溫暖靈魂融化大批網友，許多人紛紛留言大贊拿破崙是「沒有翅膀的天使」、「有著無條件的愛的靈魂」、「美麗又溫柔的小巨人」、「這段故事療癒了我的心。」
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