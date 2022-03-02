俄軍炮火猛攻 烏克蘭貓咖啡廳「不歇業變避難所」：20隻喵陪大家撐下去

「我們永遠不會離開我們的國家。」位於烏克蘭利沃夫（Lviv）的這間貓咖啡廳已經營超過6年，原以為生活會持續安穩下去，沒想到烏俄戰爭瞬間升溫，因此決定堅守崗位，將咖啡廳改為臨時避難所，與店內20隻貓貓一同迎接所有需要庇護的烏克蘭國人。

咖啡廳負責人奧利尼克（Oliinyk）接受外媒採訪時表示，自己與家人就住在咖啡廳內，平時店裡的20隻貓非常親人，總是溫暖著每位顧客。因此在這充滿不確定性的時刻，決定照常營業、絕不撤離，希望這間小店能夠帶給逃難到利沃夫的所有人幫助與安全的空間。

奧利尼克表示，咖啡廳現在照常供應著熱食，20隻貓貓也在店內歡迎所有身心俱疲的顧客；另外，店內還設有三個大房間與地下室，如遇到空襲等大型入侵行動時，能提供一個庇護空間，讓逃難到此的所有烏克蘭人能與這些貓貓有個安全的避難所。

利沃夫是烏克蘭西部最大城市，緊鄰其他歐洲國家，成為許多烏東地區居民西進躲避戰亂的首選地區之一。奧利尼克也在咖啡廳的臉書粉絲團發布相關募款資訊，將一半收入捐給烏克蘭前線士兵，一半用來幫店內貓貓買食物、並完善咖啡廳內所需的所有避難資源。

商品推薦