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海鷗生吞野兔「一分鐘完食」 震撼畫面曝光網嚇：怎麼可以吃兔兔

聯合新聞網 / 綜合報導
大黑背海鷗將兔子大口吞下肚。圖擷自Skomer Island
大黑背海鷗將兔子大口吞下肚。圖擷自Skomer Island

近日多個臉書粉專及社團，紛紛轉發一段海鷗大口將兔子吃掉的影片，從洞穴裡叼起到完全吞下肚，過程僅約1分鐘。震撼的影像讓不少網友崩潰，「怎麼可以吃兔兔！

影片先是海鷗狠狠把兔子叼起來甩了幾下，過程中似乎看不出兔子有掙扎的跡象。隨後海鷗仰頭用喙把兔子高高舉起，一口一口將兔子緩緩塞進肚子裡。整個過程僅約一分鐘，兔子已經完全被吃進肚子。雖然影片中沒有見血，但目擊整個過程仍讓許多網友驚呆。

這部影片也顛覆一般人對海鷗吃魚的印象。影片中的海鷗其實是大黑背海鷗(Great black-backed gulls)，當海鳥變得稀少時，兔子就會變成牠們重要的食物來源之一。

「原來可以這樣吞」「吞進去還飛得起來嗎」「吃這麼油」「不會兔出來嗎」。有網友好奇為何兔子似乎「放棄掙扎」，可能是因為脊椎或骨頭早已碎裂，癱瘓的狀態下當然無法做出動作。也可能是在大黑背海鷗大快朵頤之前，早就對兔子一陣猛攻。

大黑背海鷗將兔子大口吞下肚。圖擷自Skomer Island
大黑背海鷗將兔子大口吞下肚。圖擷自Skomer Island

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