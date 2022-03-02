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浪浪虎斑貓雙眼失明沒人要 她霸氣收編變網紅「奶音甜叫」百萬人融化
希臘有隻浪貓過去經歷十分坎坷，流浪生活導致牠的雙眼嚴重感染需要摘除。輾轉到英國的收養機構後遇上新主人，萬般寵溺的生活讓牠如獲新生，平時的日常生活更被分享到網路上，吸引上百萬粉絲追蹤，從歷經滄桑的浪貓搖身一變成為「小小網紅」。
根據外媒報導，居住在英國倫敦的飼主「佩爾凱維奇」（Pelkiewicz）是在當地的慈善收養機構遇到了浪浪「德米特里」（Dmitri）。德米特里原是一隻遊蕩在希臘雅典街頭的浪貓，過程中眼睛受到非常嚴重的感染，必須切除雙眼來保命。
佩爾凱維奇透露，當時一走進收養機構時，雙眼失明的德米特里便搖搖晃晃地走向自己並抱著小腿，當下心想「我一定要帶牠回家！」佩爾凱維奇表示，德米特里除了無法外出外其實與一般家貓無異，充滿好奇心、健康且偶爾調皮。
@blind_cat_dmitri Mama!! Feed me now!!! 😾 #blindcat #catsvideo #meow ♬ original sound - Dmitri The Blind Cat
佩爾凱維奇為德米特里創立了一個抖音帳號，記錄下牠的日常生活。目前帳號已超過百萬粉絲追蹤、累積超過千萬次按讚次數，讓德米特里儼然成為一名「小網紅」。佩爾凱維奇坦言，其實創立帳號的用意是希望透過德米特里可愛的日常形象，鼓勵更多人能夠收養殘疾動物，「其實他們就跟一般的寵物一樣可愛！」
udn寵物粉絲團上線囉！
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