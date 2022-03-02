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「黑暗時刻看出人性」男子衝廢墟救出魚缸及貓籠 感動數萬人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子從剛被轟炸的基輔一處大樓中，救出魚缸和貓籠。圖擷自@franakviacorka
一名男子從剛被轟炸的基輔一處大樓中，救出魚缸和貓籠。圖擷自@franakviacorka

俄烏戰爭砲火持續延燒，鏡頭卻捕捉到不少動人的畫面。推特上近日流傳一張照片，一名烏克蘭男子深入剛被轟炸過的大樓，救出魚缸和寵物外出籠並小心通過封鎖線。如此重視每一條生命的表現，讓網友們紛紛看了好感動，推文累積近6萬個讚。

維亞科爾卡（Franak Viačorka）是白俄羅斯反對黨領袖的資深顧問，他在推特上分享了一張男子深入剛被俄軍轟炸過的大樓的照片。除了確認是否有人員傷亡，他更成功救出了魚缸和被關在籠子裡的貓。「在這樣的黑暗時刻，最能看見人性的一面」。他小心翼翼的穿越封鎖線，安置這些無辜的動物們。

網友們紛紛對該名男子表示謝意，「毛孩也是家人」「反對戰爭」「這是一個國家人民素質」「天佑烏克蘭」「百姓跟動物們最無辜」。

除了冒著危險救出動物，鏡頭也記錄下許多烏克蘭民眾帶著毛孩逃難的畫面；以及一名基輔收容所園長，寧願冒著被炸死的危險，繼續照顧400隻動物不願撤離，無論如何都想和「最愛的家人」在一起。

基輔市民蹲在角落用手機連絡家人，他的狗狗不離不棄陪著主人。 (圖/美聯社)
基輔市民蹲在角落用手機連絡家人，他的狗狗不離不棄陪著主人。 (圖/美聯社)

安德烈與收容所的動物合照。圖擷自Andrea Cisternino
安德烈與收容所的動物合照。圖擷自Andrea Cisternino

烏克蘭 俄烏戰爭 魚缸

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