鏟屎官想教主子學握手 喵皇瞇眼愣4秒思考貓生後「饋頭爽睡」他傻眼

有時候人類想教毛小孩一些技能，結果卻反過來被毛小孩教做人。日前一段可愛的影片在網路上瘋傳，一名貓奴想教自己家的貓咪握手，將手伸出去後只見貓咪愣了一下，彷彿在思考是不是要真的握上去，結果最後還是把頭靠在貓奴手上，讓許多網友笑著說「貓果然選擇做自己」。

網友「スコまる。」在推特上貼出一段17秒的影片，家裡養了一隻叫做小丸(まる)的貓咪，今年未滿一歲的牠在家中備受飼主寵愛。某天小丸的飼主想要教牠如何握手，只見貓奴伸出了手，輕輕搔了搔小丸的下巴，接著把手心向上想要引導小丸跟著握手，但小丸絲毫沒有反應，只是瞇著眼睛看著，最後小丸把整顆頭都靠在貓奴的掌心上休息，讓小丸的飼主哭笑不得。

小丸可愛的影片發布至今已吸引超過141萬人觀看，網友表示「別人家的貓咪果然不會讓人失望」、「想教貓咪握手你還早得很」、「貓咪：舒服的靠枕來囉」，也有網友說其實從這段影片就可以看出小丸跟主人感情很好，貓咪通常看到人手伸出來靠近下巴的時候就會覺得是不是要摸摸下巴，所以才會把頭靠上去。

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